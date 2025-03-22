МИД предупредил Японию о последствиях размещения американских ракет
МИД: Россия примет меры в случае размещения США ракет средней дальности в Японии
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва проработает меры в случае размещения ракет средней дальности США в Японии и предупреждала об этом Токио, заявила в интервью РИА Новости директор 3-го департамента Азии МИД Людмила Воробьева.
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"Неоднократно предупреждали Токио, что если в результате такой кооперации (наращивания военно-технического сотрудничества с Западом. — Прим. ред.) в Японии окажутся американские ракеты средней дальности, будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России", — сказала она.
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По словам дипломата, конкретное содержание ответных шагов проработают по линии компетентных ведомств в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами России.
При этом Москва не ставит под сомнение право отдельных государств укреплять свою безопасность. Но появление американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, не способствует поддержанию стабильности, а лишь подстегивает гонку вооружений, повышает уровень конфликтности и ведет к нарастанию стратегических рисков, подчеркнула дипломат.
В конце февраля в посольстве Японии в России заявили, что Токио не начинал работы по размещению на своей территории американских ракет средней и меньшей дальности. В конце ноября 2024-го посол Акира Муто в интервью журналу "Национальная оборона" заявил, что Токио и Вашингтон сейчас не планируют размещать американские ракеты средней и меньшей дальности на территории Японии.