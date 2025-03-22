В МИД рассказали о сотрудничестве с Мьянмой и Вьетнамом в атомной отрасли
МИД: "Росатом" готов к участию в строительстве АЭС во Вьетнаме
Стенд "Росатома". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова к участию в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме, РФ настроена на дальнейшую работу с Мьянмой, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Росатом" также готов подключиться к строительству атомной электростанции во Вьетнаме", - сказала она.
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Дипломат добавила, что партнеры России из стран АСЕАН в той или иной степени проявляют интерес к возможностям создания у себя атомной энергетики. Она напомнила, что "Росатом" в последние несколько лет приложил немало усилий с целью содействия Мьянме в развитии национальной ядерной инфраструктуры и подготовке профильных кадров, обмена опытом в вопросах энергетического и неэнергетического применения ядерных технологий и ядерной медицины.
"Благодаря подписанию в начале марта этого года профильного межправительственного соглашения созданы правовые рамки для начала реализации соответствующего проекта. Вместе с тем очевидно, что это – только первый шаг. Твердо настроены на последовательную кропотливую работу совместно с нашими партнерами из Мьянмы", - добавила Воробьева.
В начале марта в рамках государственного визита руководства Мьянмы в Россию было подписано межправительственное соглашение о принципах сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) наземного базирования в Мьянме. Госкорпорация "Росатом" сообщила, что мощность АЭС составит 110 МВт с возможностью расширения до 330 МВт.
Глава "Росатома "Алексей Лихачев в середине января сообщил, что РФ предлагает Вьетнаму современную и безопасную АЭС на основе двух энергоблоков и начинает работу по актуализации договоренностей с Вьетнамом о строительстве новой АЭС. У России и Вьетнама были договоренности по строительству АЭС "Ниньтхуан-1", достигнутые в 2010 году, однако в 2016 году власти Вьетнама решили отказаться от строительства энергоблоков. Сейчас же, как заявил Лихачев, Ханой заявил о желании вернуться к проекту.
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