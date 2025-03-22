https://ria.ru/20250322/rosatom-2006635173.html

В МИД рассказали о сотрудничестве с Мьянмой и Вьетнамом в атомной отрасли

В МИД рассказали о сотрудничестве с Мьянмой и Вьетнамом в атомной отрасли - РИА Новости, 22.03.2025

В МИД рассказали о сотрудничестве с Мьянмой и Вьетнамом в атомной отрасли

Госкорпорация "Росатом" готова к участию в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме, РФ настроена на дальнейшую работу с Мьянмой, заявила в интервью РИА РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T10:11:00+03:00

2025-03-22T10:11:00+03:00

2025-03-22T10:11:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова к участию в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме, РФ настроена на дальнейшую работу с Мьянмой, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Росатом" также готов подключиться к строительству атомной электростанции во Вьетнаме", - сказала она. Дипломат добавила, что партнеры России из стран АСЕАН в той или иной степени проявляют интерес к возможностям создания у себя атомной энергетики. Она напомнила, что "Росатом" в последние несколько лет приложил немало усилий с целью содействия Мьянме в развитии национальной ядерной инфраструктуры и подготовке профильных кадров, обмена опытом в вопросах энергетического и неэнергетического применения ядерных технологий и ядерной медицины. "Благодаря подписанию в начале марта этого года профильного межправительственного соглашения созданы правовые рамки для начала реализации соответствующего проекта. Вместе с тем очевидно, что это – только первый шаг. Твердо настроены на последовательную кропотливую работу совместно с нашими партнерами из Мьянмы", - добавила Воробьева. В начале марта в рамках государственного визита руководства Мьянмы в Россию было подписано межправительственное соглашение о принципах сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) наземного базирования в Мьянме. Госкорпорация "Росатом" сообщила, что мощность АЭС составит 110 МВт с возможностью расширения до 330 МВт. Глава "Росатома "Алексей Лихачев в середине января сообщил, что РФ предлагает Вьетнаму современную и безопасную АЭС на основе двух энергоблоков и начинает работу по актуализации договоренностей с Вьетнамом о строительстве новой АЭС. У России и Вьетнама были договоренности по строительству АЭС "Ниньтхуан-1", достигнутые в 2010 году, однако в 2016 году власти Вьетнама решили отказаться от строительства энергоблоков. Сейчас же, как заявил Лихачев, Ханой заявил о желании вернуться к проекту.

https://ria.ru/20250320/aes-2006294264.html

https://ria.ru/20240918/malayziya-1973307208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вьетнам, мьянма, людмила воробьева, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"