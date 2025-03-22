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"Шансы невелики": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 22.03.2025
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17:06 22.03.2025 (обновлено: 23:03 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/rakety-2006680366.html
"Шансы невелики": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Шансы невелики": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 22.03.2025
"Шансы невелики": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
У ВСУ заканчиваются американские ракеты ATACMS, переданные администрацией Джо Байдена, и США больше не смогут предоставить Киеву такие системы, пишет Брэндон... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. У ВСУ заканчиваются американские ракеты ATACMS, переданные администрацией Джо Байдена, и США больше не смогут предоставить Киеву такие системы, пишет Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest."Вслух это не произносят, но очевидно, что их (ракет ATACMS. — Прим. ред.) у украинцев осталось до опасного мало", — говорится в публикации.По данным National Interest, Соединенные Штаты испытывают серьезные проблемы с каналами поставок при производстве этих систем, что, в свою очередь, отражается на всей НАТО, поскольку военно-промышленный комплекс альянса существенно отстает от российского."Арсеналы НАТО опустели. И шансы заменить израсходованные ракеты в лучшем случае невелики. &lt;…&gt; Западный ВПК, в отличие от российского, никак не наладит достаточный выпуск ключевых военных систем для Украины, включая хваленые ATACMS", — говорится в материале.Учитывая тот факт, что ВС России господствуют на всем театре боевых действий, хозяину Белого дома Дональду Трампу нужно урезать обязательства перед Украиной и вывести США из конфликта, считает журналист.Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники передавало, что Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS. По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.Применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России Киеву разрешил в середине ноября Джо Байден, занимавший тогда пост президента США. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.С того момента ВСУ пытались атаковать Курскую, Брянскую, Белгородскую, Ростовскую области этими ракетами, российские военные отразили все удары.В Минобороны неоднократно подчеркивали, что попытки противника ударить ATACMS по российским регионам не останутся без ответа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250319/sdelka-2005874915.html
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сша, киев, украина, дональд трамп
США, Киев, Украина, Дональд Трамп
"Шансы невелики": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

TNI: у ВСУ заканчиваются американские ракеты, а США не смогут поставить больше

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. У ВСУ заканчиваются американские ракеты ATACMS, переданные администрацией Джо Байдена, и США больше не смогут предоставить Киеву такие системы, пишет Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest.
«
"Вслух это не произносят, но очевидно, что их (ракет ATACMS. — Прим. ред.) у украинцев осталось до опасного мало", — говорится в публикации.
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По данным National Interest, Соединенные Штаты испытывают серьезные проблемы с каналами поставок при производстве этих систем, что, в свою очередь, отражается на всей НАТО, поскольку военно-промышленный комплекс альянса существенно отстает от российского.
"Арсеналы НАТО опустели. И шансы заменить израсходованные ракеты в лучшем случае невелики. <…> Западный ВПК, в отличие от российского, никак не наладит достаточный выпуск ключевых военных систем для Украины, включая хваленые ATACMS", — говорится в материале.
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Учитывая тот факт, что ВС России господствуют на всем театре боевых действий, хозяину Белого дома Дональду Трампу нужно урезать обязательства перед Украиной и вывести США из конфликта, считает журналист.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники передавало, что Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS. По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.
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С того момента ВСУ пытались атаковать Курскую, Брянскую, Белгородскую, Ростовскую области этими ракетами, российские военные отразили все удары.
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что попытки противника ударить ATACMS по российским регионам не останутся без ответа.
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