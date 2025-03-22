https://ria.ru/20250322/rajon-2006675217.html

Сургутский район Югры представил опыт сохранения наследия коренных народов

Сургутский район Югры представил опыт сохранения наследия коренных народов - РИА Новости, 22.03.2025

Сургутский район Югры представил опыт сохранения наследия коренных народов

Опыт по сохранению культурного наследия коренных жителей представил Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа на региональном дне Всероссийского... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:34:00+03:00

2025-03-22T16:34:00+03:00

2025-03-22T16:34:00+03:00

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

москва

руслан кухарук

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Опыт по сохранению культурного наследия коренных жителей представил Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа на региональном дне Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - Сила России", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Открытие регионального дня форума по теме "Наследие" прошло в крупнейшем культурно-театральном центре округа "Югра-Классик". Спикерами на региональном этапе "Наследие" выступили губернатор ХМАО Руслан Кухарук, представители федеральных властей, главы муниципалитетов, эксперты и общественные деятели. Итоговое мероприятие форума пройдет в апреле в Москве. "В рамках темы рассказал о сохранении народной культуры, как механизме развития туристического потенциала Югры. На территории муниципалитета проживает без малого четыре тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера. Из них 2,5 тысячи человек живут на стойбищах, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы и охотой. В поддержку их народных традиций ежегодно проводим национальные праздники", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в сельском поселении Русскинская в текущем году уже в 55-й раз состоится районный Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Помимо этого, муниципалитет благоустроил в поселении национальную деревню: построил Арт-парк, игровую зону "Йонтех", событийную площадь и Этнодеревню. Стоимость работ составила порядка 150 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250321/jugra-2006554239.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, москва, руслан кухарук