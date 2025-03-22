Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район Югры представил опыт сохранения наследия коренных народов - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/rajon-2006675217.html
Сургутский район Югры представил опыт сохранения наследия коренных народов
Сургутский район Югры представил опыт сохранения наследия коренных народов - РИА Новости, 22.03.2025
Сургутский район Югры представил опыт сохранения наследия коренных народов
Опыт по сохранению культурного наследия коренных жителей представил Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа на региональном дне Всероссийского... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:34:00+03:00
2025-03-22T16:34:00+03:00
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
москва
руслан кухарук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112386_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_08c03392b749b064373140e143ac2b20.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Опыт по сохранению культурного наследия коренных жителей представил Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа на региональном дне Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - Сила России", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Открытие регионального дня форума по теме "Наследие" прошло в крупнейшем культурно-театральном центре округа "Югра-Классик". Спикерами на региональном этапе "Наследие" выступили губернатор ХМАО Руслан Кухарук, представители федеральных властей, главы муниципалитетов, эксперты и общественные деятели. Итоговое мероприятие форума пройдет в апреле в Москве. "В рамках темы рассказал о сохранении народной культуры, как механизме развития туристического потенциала Югры. На территории муниципалитета проживает без малого четыре тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера. Из них 2,5 тысячи человек живут на стойбищах, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы и охотой. В поддержку их народных традиций ежегодно проводим национальные праздники", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в сельском поселении Русскинская в текущем году уже в 55-й раз состоится районный Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Помимо этого, муниципалитет благоустроил в поселении национальную деревню: построил Арт-парк, игровую зону "Йонтех", событийную площадь и Этнодеревню. Стоимость работ составила порядка 150 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250321/jugra-2006554239.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112386_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2d55b3a204534d4219a4d5b8150b5a7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, москва, руслан кухарук
Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Руслан Кухарук
Сургутский район Югры представил опыт сохранения наследия коренных народов

Сургутский район Югры представил опыт по сохранению культуры коренных жителей

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Опыт по сохранению культурного наследия коренных жителей представил Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа на региональном дне Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - Сила России", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Открытие регионального дня форума по теме "Наследие" прошло в крупнейшем культурно-театральном центре округа "Югра-Классик". Спикерами на региональном этапе "Наследие" выступили губернатор ХМАО Руслан Кухарук, представители федеральных властей, главы муниципалитетов, эксперты и общественные деятели. Итоговое мероприятие форума пройдет в апреле в Москве.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Опыт Югры изучат в рамках форума "Малая Родина – Сила России"
21 марта, 17:50
"В рамках темы рассказал о сохранении народной культуры, как механизме развития туристического потенциала Югры. На территории муниципалитета проживает без малого четыре тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера. Из них 2,5 тысячи человек живут на стойбищах, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы и охотой. В поддержку их народных традиций ежегодно проводим национальные праздники", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в сельском поселении Русскинская в текущем году уже в 55-й раз состоится районный Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Помимо этого, муниципалитет благоустроил в поселении национальную деревню: построил Арт-парк, игровую зону "Йонтех", событийную площадь и Этнодеревню. Стоимость работ составила порядка 150 миллионов рублей.
 
Сургутский районХанты-Мансийский автономный округМоскваРуслан Кухарук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала