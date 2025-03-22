Сургутский район Югры представил опыт сохранения наследия коренных народов
Сургутский район Югры представил опыт по сохранению культуры коренных жителей
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Опыт по сохранению культурного наследия коренных жителей представил Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа на региональном дне Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - Сила России", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Открытие регионального дня форума по теме "Наследие" прошло в крупнейшем культурно-театральном центре округа "Югра-Классик". Спикерами на региональном этапе "Наследие" выступили губернатор ХМАО Руслан Кухарук, представители федеральных властей, главы муниципалитетов, эксперты и общественные деятели. Итоговое мероприятие форума пройдет в апреле в Москве.
"В рамках темы рассказал о сохранении народной культуры, как механизме развития туристического потенциала Югры. На территории муниципалитета проживает без малого четыре тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера. Из них 2,5 тысячи человек живут на стойбищах, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы и охотой. В поддержку их народных традиций ежегодно проводим национальные праздники", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в сельском поселении Русскинская в текущем году уже в 55-й раз состоится районный Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Помимо этого, муниципалитет благоустроил в поселении национальную деревню: построил Арт-парк, игровую зону "Йонтех", событийную площадь и Этнодеревню. Стоимость работ составила порядка 150 миллионов рублей.