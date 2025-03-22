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Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство - РИА Новости, 22.03.2025
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00:44 22.03.2025 (обновлено: 00:59 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/rabstvo-2006610788.html
Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство
Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство - РИА Новости, 22.03.2025
Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство
Белую семейную пару из расположенного на юге США штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для... РИА Новости, 22.03.2025
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Белую семейную пару из расположенного на юге США штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для работы на ферме, сообщает телеканал NBC со ссылкой на решение суда."Супруги из Западной Вирджинии, признанные виновными в принуждении своих пятерых приемных чернокожих детей к работе в качестве "рабов" на своей ферме, приговорены к сотням лет тюремного заключения", — говорится в сообщении. По данным телеканала, дети были вынуждены жить в сарае без водоснабжения и туалета и не получали должного питания. Уточняется, что семейная пара была "белой". Паре предъявили обвинения в торговле людьми, неисполнении родительских обязанностей, принуждении к труду и других преступлениях. Один из родителей был приговорен к 215 годам тюрьмы, другой – к 160.
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в мире, сша, nbc
В мире, США, NBC
Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство

NBC: пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Белую семейную пару из расположенного на юге США штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для работы на ферме, сообщает телеканал NBC со ссылкой на решение суда.
«
"Супруги из Западной Вирджинии, признанные виновными в принуждении своих пятерых приемных чернокожих детей к работе в качестве "рабов" на своей ферме, приговорены к сотням лет тюремного заключения", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, дети были вынуждены жить в сарае без водоснабжения и туалета и не получали должного питания. Уточняется, что семейная пара была "белой".
Паре предъявили обвинения в торговле людьми, неисполнении родительских обязанностей, принуждении к труду и других преступлениях.
Один из родителей был приговорен к 215 годам тюрьмы, другой – к 160.
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