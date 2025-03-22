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Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство
Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство - РИА Новости, 22.03.2025
Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство
Белую семейную пару из расположенного на юге США штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T00:44:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Белую семейную пару из расположенного на юге США штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для работы на ферме, сообщает телеканал NBC со ссылкой на решение суда."Супруги из Западной Вирджинии, признанные виновными в принуждении своих пятерых приемных чернокожих детей к работе в качестве "рабов" на своей ферме, приговорены к сотням лет тюремного заключения", — говорится в сообщении. По данным телеканала, дети были вынуждены жить в сарае без водоснабжения и туалета и не получали должного питания. Уточняется, что семейная пара была "белой". Паре предъявили обвинения в торговле людьми, неисполнении родительских обязанностей, принуждении к труду и других преступлениях. Один из родителей был приговорен к 215 годам тюрьмы, другой – к 160.
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в мире, сша, nbc
Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство
NBC: пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство