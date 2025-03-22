https://ria.ru/20250322/rabstvo-2006610788.html

Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство

Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство - РИА Новости, 22.03.2025

Пару из Западной Вирджинии осудили за обращение чернокожих детей в рабство

Белую семейную пару из расположенного на юге США штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T00:44:00+03:00

2025-03-22T00:44:00+03:00

2025-03-22T00:59:00+03:00

в мире

сша

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Белую семейную пару из расположенного на юге США штата Западная Вирджиния приговорили к сотням лет тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство для работы на ферме, сообщает телеканал NBC со ссылкой на решение суда."Супруги из Западной Вирджинии, признанные виновными в принуждении своих пятерых приемных чернокожих детей к работе в качестве "рабов" на своей ферме, приговорены к сотням лет тюремного заключения", — говорится в сообщении. По данным телеканала, дети были вынуждены жить в сарае без водоснабжения и туалета и не получали должного питания. Уточняется, что семейная пара была "белой". Паре предъявили обвинения в торговле людьми, неисполнении родительских обязанностей, принуждении к труду и других преступлениях. Один из родителей был приговорен к 215 годам тюрьмы, другой – к 160.

https://ria.ru/20250209/peru-1998216701.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, nbc