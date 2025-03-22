https://ria.ru/20250322/putin-2006648684.html

Путин поприветствовал участников Всероссийской недели детской книги

Путин поприветствовал участников Всероссийской недели детской книги - РИА Новости, 22.03.2025

Путин поприветствовал участников Всероссийской недели детской книги

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги, отметил, что насыщенная... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:43:00+03:00

2025-03-22T12:43:00+03:00

2025-03-22T12:43:00+03:00

культура

россия

москва

владимир путин

дом союзов

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги, отметил, что насыщенная программа мероприятия будет способствовать продвижению ценностей книжной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уверен, что нынешний праздник пройдет в атмосфере творчества и взаимопонимания, а его насыщенная программа, просветительские проекты и познавательные инициативы, культурные мероприятия будут способствовать продвижению ценностей книжной культуры, развитию у ребят художественного вкуса. Ведь книга, несмотря на бурные технологические изменения, остается важнейшим источником знаний, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры", - говорится в приветствии. Президент отметил, что в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества Всероссийская неделя детской книги открывается в Колонном зале Дома Союзов, где в 1943 году, прошли "Книжкины именины" – первая широкая встреча известных детских писателей с юными любителями чтения, которые помогли им преодолеть трудности и потери, выстоять, сберечь мечту о будущем, укрепили веру в Победу. Глава государства добавил, что сегодня Москва вновь радушно встречает писателей и работников библиотек, учителей и издателей, художников и переводчиков из разных регионов страны, которые вносят деятельный вклад в создание и популяризацию литературы для детей, приобщают их к богатому наследию отечественной и зарубежной классики, произведениям современных авторов.

https://ria.ru/20250320/podmoskove-2006283982.html

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992253913.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, дом союзов