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Путин поприветствовал участников Всероссийской недели детской книги - РИА Новости, 22.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:43 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/putin-2006648684.html
Путин поприветствовал участников Всероссийской недели детской книги
Путин поприветствовал участников Всероссийской недели детской книги - РИА Новости, 22.03.2025
Путин поприветствовал участников Всероссийской недели детской книги
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги, отметил, что насыщенная... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:43:00+03:00
2025-03-22T12:43:00+03:00
культура
россия
москва
владимир путин
дом союзов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги, отметил, что насыщенная программа мероприятия будет способствовать продвижению ценностей книжной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уверен, что нынешний праздник пройдет в атмосфере творчества и взаимопонимания, а его насыщенная программа, просветительские проекты и познавательные инициативы, культурные мероприятия будут способствовать продвижению ценностей книжной культуры, развитию у ребят художественного вкуса. Ведь книга, несмотря на бурные технологические изменения, остается важнейшим источником знаний, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры", - говорится в приветствии. Президент отметил, что в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества Всероссийская неделя детской книги открывается в Колонном зале Дома Союзов, где в 1943 году, прошли "Книжкины именины" – первая широкая встреча известных детских писателей с юными любителями чтения, которые помогли им преодолеть трудности и потери, выстоять, сберечь мечту о будущем, укрепили веру в Победу. Глава государства добавил, что сегодня Москва вновь радушно встречает писателей и работников библиотек, учителей и издателей, художников и переводчиков из разных регионов страны, которые вносят деятельный вклад в создание и популяризацию литературы для детей, приобщают их к богатому наследию отечественной и зарубежной классики, произведениям современных авторов.
https://ria.ru/20250320/podmoskove-2006283982.html
https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992253913.html
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россия, москва, владимир путин, дом союзов
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Дом союзов
Путин поприветствовал участников Всероссийской недели детской книги

Путин: неделя детской книги способствует продвижению ценностей книжной культуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги, отметил, что насыщенная программа мероприятия будет способствовать продвижению ценностей книжной культуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что нынешний праздник пройдет в атмосфере творчества и взаимопонимания, а его насыщенная программа, просветительские проекты и познавательные инициативы, культурные мероприятия будут способствовать продвижению ценностей книжной культуры, развитию у ребят художественного вкуса. Ведь книга, несмотря на бурные технологические изменения, остается важнейшим источником знаний, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры", - говорится в приветствии.
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Более 880 программ пройдет на Неделе детской книги в Подмосковье
20 марта, 18:50
Президент отметил, что в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества Всероссийская неделя детской книги открывается в Колонном зале Дома Союзов, где в 1943 году, прошли "Книжкины именины" – первая широкая встреча известных детских писателей с юными любителями чтения, которые помогли им преодолеть трудности и потери, выстоять, сберечь мечту о будущем, укрепили веру в Победу.
Глава государства добавил, что сегодня Москва вновь радушно встречает писателей и работников библиотек, учителей и издателей, художников и переводчиков из разных регионов страны, которые вносят деятельный вклад в создание и популяризацию литературы для детей, приобщают их к богатому наследию отечественной и зарубежной классики, произведениям современных авторов.
Библиотека - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах
1 января, 17:47
 
КультураРоссияМоскваВладимир ПутинДом союзов
 
 
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