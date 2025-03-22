https://ria.ru/20250322/pustyn-2006634324.html
В Оптиной пустыни рассказали о чудесах, связанных с убитыми монахами
В Оптиной пустыни рассказали о чудесах, связанных с убитыми монахами - РИА Новости, 22.03.2025
В Оптиной пустыни рассказали о чудесах, связанных с убитыми монахами
Пресс-секретарь Оптиной пустыни монах Каллиник (Дмитриев) рассказал РИА Новости, что в отношении троих убитых на Пасху 1993 года насельников монастыря есть... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:53:00+03:00
2025-03-22T09:53:00+03:00
2025-03-22T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Оптиной пустыни монах Каллиник (Дмитриев) рассказал РИА Новости, что в отношении троих убитых на Пасху 1993 года насельников монастыря есть свидетельства чудес и народного почитания, необходимых для того, чтобы Церковь признала их святыми. В 1993 году на Пасху, которую встретили тогда 18 апреля, душевнобольной человек убил трех насельников монастыря: иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Ферапонта (Пушкарёва) и Трофима (Татарникова). Они похоронены на территории обители. "Мы совершенно очевидно видим народное почитание, мы видим чудеса, случаи которых есть: они зафиксированы, там и документальные, и медицинские свидетельства, и прочее. Этот процесс идёт. Какие критерии при канонизации? Это естественно, народное почитание человека, которое здесь присутствует, это чудеса, которые Господь по молитвам этих уже преставившихся людей совершает, тоже присутствуют. В принципе, все признаки есть. Но, тем не менее, осторожность и выдержанность во времени всегда бывает, и это оправданная практика. Поэтому канонизация обычно требует времени", – сказал монах РИА Новости. Церковь, подчеркнул он, воспринимает прославление человека в лике святых в первую очередь как подспорье для живых людей, для которых святой может стать заступником в молитве, а его житие – своеобразным "рецептом" спасения души. "Поэтому Церковь очень осторожно всегда подходит к моменту канонизации, то есть именно с точки зрения того, какие плоды в сердцах людей это решение принесёт", – заключил он. Ранее наместник обители епископ Можайский Иосиф (Королев) рассказал, что для прославления убитых монахов в лике святых ведут работу по сбору документов, а на сайте монастыря есть объявление с просьбой присылать свидетельства о связанных с ними чудесах.
https://ria.ru/20241106/rpts-1982100174.html
https://ria.ru/20250318/religiya-2005623149.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оптина пустынь
В Оптиной пустыни рассказали о чудесах, связанных с убитыми монахами
Оптина пустынь не исключила признание монахов, убитых в 1993 году, святыми
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Оптиной пустыни монах Каллиник (Дмитриев) рассказал РИА Новости, что в отношении троих убитых на Пасху 1993 года насельников монастыря есть свидетельства чудес и народного почитания, необходимых для того, чтобы Церковь признала их святыми.
В 1993 году на Пасху, которую встретили тогда 18 апреля, душевнобольной человек убил трех насельников монастыря: иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Ферапонта (Пушкарёва) и Трофима (Татарникова). Они похоронены на территории обители.
"Мы совершенно очевидно видим народное почитание, мы видим чудеса, случаи которых есть: они зафиксированы, там и документальные, и медицинские свидетельства, и прочее. Этот процесс идёт. Какие критерии при канонизации? Это естественно, народное почитание человека, которое здесь присутствует, это чудеса, которые Господь по молитвам этих уже преставившихся людей совершает, тоже присутствуют. В принципе, все признаки есть. Но, тем не менее, осторожность и выдержанность во времени всегда бывает, и это оправданная практика. Поэтому канонизация обычно требует времени", – сказал монах РИА Новости.
Церковь, подчеркнул он, воспринимает прославление человека в лике святых в первую очередь как подспорье для живых людей, для которых святой может стать заступником в молитве, а его житие – своеобразным "рецептом" спасения души.
"Поэтому Церковь очень осторожно всегда подходит к моменту канонизации, то есть именно с точки зрения того, какие плоды в сердцах людей это решение принесёт", – заключил он.
Ранее наместник обители епископ Можайский Иосиф (Королев) рассказал, что для прославления убитых монахов в лике святых ведут работу по сбору документов, а на сайте монастыря есть объявление с просьбой присылать свидетельства о связанных с ними чудесах.