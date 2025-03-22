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В Белгородской области организовали пункты сбора гумпомощи - РИА Новости, 22.03.2025
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В Белгородской области организовали пункты сбора гумпомощи
В Белгородской области организовали пункты сбора гумпомощи - РИА Новости, 22.03.2025
В Белгородской области организовали пункты сбора гумпомощи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в ответ на многочисленные обращения граждан, желающих помочь жителям... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T10:50:00+03:00
2025-03-22T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
старый оскол
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в ответ на многочисленные обращения граждан, желающих помочь жителям Краснояружского района, временно покинувшим свои дома, организовали пункты сбора гуманитарной помощи в трех городах области. "Огромное количество обращений от жителей, которые хотят оказать помощь тем, кому сегодня требуется эта помощь. Поэтому в Белгороде и Старом Осколе в Центрах молодежных инициатив организованы пункты сбора гуманитарной помощи. В Губкине, если не ошибаюсь, в социальном центре", - написал Гладков. Он выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным к нуждам других, и подчеркнул, что именно единение и желание прийти на помощь отличают жителей Белгородской области. "Уверен, что со всеми проблемами справимся. Понимаем, что нужно делать. Ждем улучшения оперативной обстановки. После этого будем принимать другие решения по возвращению домой", - отметил губернатор. Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места. Тем, кто находится не в пунктах временного размещения, будут предоставляться продуктовые наборы.
https://ria.ru/20250320/vsu-2006282121.html
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белгородская область, белгород, старый оскол, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Старый Оскол, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Белгородской области организовали пункты сбора гумпомощи

В трех городах Белгородской области организовали пункты сбора гумпомощи

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в ответ на многочисленные обращения граждан, желающих помочь жителям Краснояружского района, временно покинувшим свои дома, организовали пункты сбора гуманитарной помощи в трех городах области.
"Огромное количество обращений от жителей, которые хотят оказать помощь тем, кому сегодня требуется эта помощь. Поэтому в Белгороде и Старом Осколе в Центрах молодежных инициатив организованы пункты сбора гуманитарной помощи. В Губкине, если не ошибаюсь, в социальном центре", - написал Гладков.
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Он выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным к нуждам других, и подчеркнул, что именно единение и желание прийти на помощь отличают жителей Белгородской области.
"Уверен, что со всеми проблемами справимся. Понимаем, что нужно делать. Ждем улучшения оперативной обстановки. После этого будем принимать другие решения по возвращению домой", - отметил губернатор.
Гладков ранее сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места. Тем, кто находится не в пунктах временного размещения, будут предоставляться продуктовые наборы.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородСтарый ОсколВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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