https://ria.ru/20250322/primore-2006656965.html

В Приморье зафиксировали четыре природных пожара

В Приморье зафиксировали четыре природных пожара - РИА Новости, 22.03.2025

В Приморье зафиксировали четыре природных пожара

Четыре природных пожара на общей площади более 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье, два из них потушили, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:52:00+03:00

2025-03-22T13:52:00+03:00

2025-03-22T13:52:00+03:00

происшествия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16549/31/165493102_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_6bdc50c763ad7f0a9939a40e60ba420d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Четыре природных пожара на общей площади более 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье, два из них потушили, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в правительстве региона. Власти ранее сообщали, что пять природных пожаров тушат в Уссурийском городском округе и Хасанском округе, угрозы населенным пунктам нет. "Всего зарегистрированы четыре пожара общей площадью 5058,5 га, локализовано – два, ликвидировано – два... Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет. Сил и средств Приморской РСЧС достаточно", - сообщили в правительстве региона. По информации властей, тушение продолжается в Спасском районе и Хасанском округе. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС, возбуждено уголовное дело о халатности. В прокуратуре Приморья рассказали РИА Новости, что комиссия приступила к оценке ущерба в селе, надзорное ведомство контролирует работу по возмещению населению утраченного и повреждённого огнём имущества.

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006587562.html

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004420182.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край