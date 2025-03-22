https://ria.ru/20250322/primore-2006656965.html
В Приморье зафиксировали четыре природных пожара
В Приморье зафиксировали четыре природных пожара - РИА Новости, 22.03.2025
В Приморье зафиксировали четыре природных пожара
Четыре природных пожара на общей площади более 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье, два из них потушили, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:52:00+03:00
2025-03-22T13:52:00+03:00
2025-03-22T13:52:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Четыре природных пожара на общей площади более 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье, два из них потушили, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в правительстве региона. Власти ранее сообщали, что пять природных пожаров тушат в Уссурийском городском округе и Хасанском округе, угрозы населенным пунктам нет. "Всего зарегистрированы четыре пожара общей площадью 5058,5 га, локализовано – два, ликвидировано – два... Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет. Сил и средств Приморской РСЧС достаточно", - сообщили в правительстве региона. По информации властей, тушение продолжается в Спасском районе и Хасанском округе. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС, возбуждено уголовное дело о халатности. В прокуратуре Приморья рассказали РИА Новости, что комиссия приступила к оценке ущерба в селе, надзорное ведомство контролирует работу по возмещению населению утраченного и повреждённого огнём имущества.
https://ria.ru/20250321/pozhar-2006587562.html
https://ria.ru/20250311/pozhar-2004420182.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье зафиксировали четыре природных пожара
В Приморье зафиксировали четыре природных пожара на пяти тысячах гектаров
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Четыре природных пожара на общей площади более 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье, два из них потушили, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в правительстве региона.
Власти ранее сообщали, что пять природных пожаров тушат в Уссурийском городском округе и Хасанском округе, угрозы населенным пунктам нет.
"Всего зарегистрированы четыре пожара общей площадью 5058,5 га, локализовано – два, ликвидировано – два... Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет. Сил и средств Приморской РСЧС достаточно", - сообщили в правительстве региона.
По информации властей, тушение продолжается в Спасском районе и Хасанском округе.
В Приморье
с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС, возбуждено уголовное дело о халатности. В прокуратуре Приморья рассказали РИА Новости, что комиссия приступила к оценке ущерба в селе, надзорное ведомство контролирует работу по возмещению населению утраченного и повреждённого огнём имущества.