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Пожар в Приморье не угрожает центру реабилитации краснокнижных тигров - РИА Новости, 22.03.2025
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06:39 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/primore-2006623169.html
Пожар в Приморье не угрожает центру реабилитации краснокнижных тигров
Пожар в Приморье не угрожает центру реабилитации краснокнижных тигров - РИА Новости, 22.03.2025
Пожар в Приморье не угрожает центру реабилитации краснокнижных тигров
Огонь не угрожает центру реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), который находится в Хасанском округе Приморья, где... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T06:39:00+03:00
2025-03-22T06:39:00+03:00
происшествия
виктор кузьменко
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Огонь не угрожает центру реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), который находится в Хасанском округе Приморья, где фиксируются природные пожары, специалисты готовы к предотвращению возгораний, сообщил РИА Новости руководитель центра Виктор Кузьменко. Ранее в правительстве региона журналистам сообщили, что пять природных пожаров тушат в Уссурийском городском округе и Хасанском округе, угрозы населенным пунктам нет. Всего за сутки фиксировали 13 возгораний площадью около 2,5 тысячи гектара. Источник, знакомый с ситуацией, уточнял РИА Новости, что продолжают тушить пожары на площади около 2,1 тысячи гектара. По данным властей, в тушении задействованы 98 человек, "сил и средств достаточно". "Ни животным, ни нашему центру реабилитации огонь сейчас не угрожает. Но мы готовы к любому развитию событий: для предотвращения пожаров организована минполоса, ситуация мониторится и контролируется", - рассказал Кузьменко. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС.
https://ria.ru/20250216/tigr-1999639527.html
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происшествия, виктор кузьменко
Происшествия, Виктор Кузьменко
Пожар в Приморье не угрожает центру реабилитации краснокнижных тигров

Центру реабилитации амурских тигров в Приморье не угрожает разбушевавшийся пожар

© Фото : МРОО "Центр "Тигр"Тигрица Санда в Центре реабилитации тигров и других редких животных
Тигрица Санда в Центре реабилитации тигров и других редких животных - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : МРОО "Центр "Тигр"
Тигрица Санда в Центре реабилитации тигров и других редких животных. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Огонь не угрожает центру реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), который находится в Хасанском округе Приморья, где фиксируются природные пожары, специалисты готовы к предотвращению возгораний, сообщил РИА Новости руководитель центра Виктор Кузьменко.
Ранее в правительстве региона журналистам сообщили, что пять природных пожаров тушат в Уссурийском городском округе и Хасанском округе, угрозы населенным пунктам нет. Всего за сутки фиксировали 13 возгораний площадью около 2,5 тысячи гектара. Источник, знакомый с ситуацией, уточнял РИА Новости, что продолжают тушить пожары на площади около 2,1 тысячи гектара. По данным властей, в тушении задействованы 98 человек, "сил и средств достаточно".
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"Ни животным, ни нашему центру реабилитации огонь сейчас не угрожает. Но мы готовы к любому развитию событий: для предотвращения пожаров организована минполоса, ситуация мониторится и контролируется", - рассказал Кузьменко.
Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.
В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС.
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