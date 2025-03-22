Депутат рассказал о покушениях ВСУ на представителей власти в Запорожье
Депутат Зубарев: спецслужбы Киева организовали около 50 покушений в Запорожье
© AP Photo / Leo CorreaВ городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
В городе Запорожье. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев рассказал журналистам из Индонезии, Индии, Словении, Сербии, Чехии, Казахстана, Грузии и Франции, что с начала СВО украинские спецслужбы организовали около 50 покушений на представителей властей России в регионе из числа местных жителей, передает корреспондент РИА Новости.
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"Террористы, потому что они в открытую заказывают людей на уничтожение. Им не нравится, что люди, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории, звонят родственникам и узнают, как здесь идет жизнь, и, естественно, им (украинским властям - ред.) совсем не хочется, чтобы отвечали, что здесь всё хорошо", - сказал Зубарев.
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Он напомнил, что сам стал жертвой покушения: под его автомобилем была установлена взрывчатка. В результате теракта Зубарев лишился ноги и получил множественные тяжелые травмы.
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"Все подрывы, которые делались (украинскими спецслужбами - ред.), таких случаев было около 50. Часть удалось предотвратить", - рассказал Зубарев.
По словам депутата, в Запорожской области в администрациях работают многие люди и из других регионов России, но киевские спецслужбы взрывали "исключительно бывших граждан Украины".
Автомобиль Зубарева подорвали в центре Мелитополя в начале апреля 2023 года. В больницу его доставили в тяжелом состоянии. Тогда представитель МВД заявил РИА Новости, что теракт был организован украинскими спецслужбами с целью запугать мирное население.
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Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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