https://ria.ru/20250322/podacha-2006640214.html

В лондонском аэропорту "Хитроу" восстановили подачу электроэнергии

В лондонском аэропорту "Хитроу" восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 22.03.2025

В лондонском аэропорту "Хитроу" восстановили подачу электроэнергии

Подача электроэнергии крупнейшему лондонскому аэропорту "Хитроу" и другим потребителям была восстановлена после пожара на подстанции, который накануне привел к... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T10:33:00+03:00

2025-03-22T10:33:00+03:00

2025-03-22T10:33:00+03:00

в мире

закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции

великобритания

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Подача электроэнергии крупнейшему лондонскому аэропорту "Хитроу" и другим потребителям была восстановлена после пожара на подстанции, который накануне привел к обесточиванию авиагавани, сообщила в субботу компания-оператор британской энергосети National Grid. "Подача энергии была восстановлена для всех потребителей, подключенных к нашей подстанции Норт-Хайд, в том числе для "Хитроу", что позволило возобновить работу аэропорта", - говорится в сообщении компании в соцсети X. Оператор заявил, что тесно сотрудничает с правительством, авиагаванью и полицией для выявления причины инцидента. Накануне аэропорт "Хитроу" оказался обесточен из-за пожара на расположенной неподалеку подстанции. Закрытие авиагавани затронуло более 1,3 тысячи рейсов. Помимо этого, без света также остались тысячи домов. В пятницу вечером аэропорт сообщил о возобновлении полетов в ограниченном режиме. Ожидается, что он вернется к полноценной работе в субботу. "Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.

https://ria.ru/20250322/khitrou-2006613067.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции, великобритания