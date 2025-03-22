В лондонском аэропорту "Хитроу" восстановили подачу электроэнергии
В лондонском аэропорту "Хитроу" восстановили подачу электроэнергии после пожара
© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛиквидация пожара на подстанции Норт-Хайд
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Ликвидация пожара на подстанции Норт-Хайд
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Подача электроэнергии крупнейшему лондонскому аэропорту "Хитроу" и другим потребителям была восстановлена после пожара на подстанции, который накануне привел к обесточиванию авиагавани, сообщила в субботу компания-оператор британской энергосети National Grid.
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"Подача энергии была восстановлена для всех потребителей, подключенных к нашей подстанции Норт-Хайд, в том числе для "Хитроу", что позволило возобновить работу аэропорта", - говорится в сообщении компании в соцсети X.
Оператор заявил, что тесно сотрудничает с правительством, авиагаванью и полицией для выявления причины инцидента.
Накануне аэропорт "Хитроу" оказался обесточен из-за пожара на расположенной неподалеку подстанции. Закрытие авиагавани затронуло более 1,3 тысячи рейсов. Помимо этого, без света также остались тысячи домов. В пятницу вечером аэропорт сообщил о возобновлении полетов в ограниченном режиме. Ожидается, что он вернется к полноценной работе в субботу.
"Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.