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Письмо россиянки Бурлиновой доставили генпрокурору США
Письмо россиянки Бурлиновой доставили генпрокурору США - РИА Новости, 22.03.2025
Письмо россиянки Бурлиновой доставили генпрокурору США
Письмо главы российской НКО "Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" (PICREADI) Натальи Бурлиновой генпрокурору США Памеле... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:43:00+03:00
2025-03-22T08:43:00+03:00
2025-03-22T08:43:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Письмо главы российской НКО "Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" (PICREADI) Натальи Бурлиновой генпрокурору США Памеле Бонди с просьбой пересмотреть возбужденное против россиянки уголовного дела доставлено через Почту России, следует из уведомления, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно уведомлению от почтовой службы, письмо было оформлено 4 марта в Москве и доставлено в США за 14 дней. Уже 19 марта в 05.10 по американскому времени оно было вручено адресату: Бонди. В 2023 году минюст США предъявил обвинение четырем гражданам России, среди которых названа и Бурлинова. Ее обвиняют в якобы имевшем место сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США. С тех пор ее подозревают в сборе информации об американских гражданах. Кроме того, в июле 2022 года против Бурлиновой были введены американские санкции. Москва ранее сочла обвинения в адрес Бурлиновой политически мотивированными. В МИД России в июне 2023 года заявили, что действия американских властей являются частью давления на гражданское общество и научные круги. В министерстве подчеркнули, что США продолжают использовать санкции и уголовные преследования как инструмент для подавления независимых инициатив и контактов между гражданскими обществами двух стран.
https://ria.ru/20250319/gretsija-2005875278.html
https://ria.ru/20250319/torden-2006025930.html
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в мире, сша, москва, россия, памела бонди, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Москва, Россия, Памела Бонди, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Письмо россиянки Бурлиновой доставили генпрокурору США
Письмо Бурлиновой генпрокурору США Бонди доставили через Почту России