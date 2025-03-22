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Россия ожидает лидеров стран АТР на 80-летие Победы в ВОВ, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:23 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/pobeda-2006623011.html
Россия ожидает лидеров стран АТР на 80-летие Победы в ВОВ, заявили в МИД
Россия ожидает лидеров стран АТР на 80-летие Победы в ВОВ, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2025
Россия ожидает лидеров стран АТР на 80-летие Победы в ВОВ, заявили в МИД
Москва ожидает участия лидеров ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T06:23:00+03:00
2025-03-22T06:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
атр
людмила воробьева
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Москва ожидает участия лидеров ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Ожидаем участие лидеров ряда государств региона в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказала она. По ее словам, политический диалог со странами Азиатско-Тихоокеанского региона интенсивно развивается и текущий год также обещает быть весьма насыщенным. Дипломат также добавила, что взаимный интерес России и стран Юго-Восточной Азии к развитию торгово-экономической кооперации, взаимодействия в области обороны и безопасности, гуманитарных обменов, включая образование, науку и культуру, неуклонно растет.
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россия, москва, атр, людмила воробьева, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, АТР, Людмила Воробьева, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия ожидает лидеров стран АТР на 80-летие Победы в ВОВ, заявили в МИД

МИД России: лидеров ряда стран АТР ожидают на 80-летие Победы в ВОВ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТанк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Москва ожидает участия лидеров ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Ожидаем участие лидеров ряда государств региона в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказала она.
По ее словам, политический диалог со странами Азиатско-Тихоокеанского региона интенсивно развивается и текущий год также обещает быть весьма насыщенным.
Дипломат также добавила, что взаимный интерес России и стран Юго-Восточной Азии к развитию торгово-экономической кооперации, взаимодействия в области обороны и безопасности, гуманитарных обменов, включая образование, науку и культуру, неуклонно растет.
Секретарь Совета Безопасности России Сергея Шойгу и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу
21 марта, 16:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваАТРЛюдмила Воробьева80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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