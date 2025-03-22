https://ria.ru/20250322/pobeda-2006623011.html

Россия ожидает лидеров стран АТР на 80-летие Победы в ВОВ, заявили в МИД

Россия ожидает лидеров стран АТР на 80-летие Победы в ВОВ, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2025

Россия ожидает лидеров стран АТР на 80-летие Победы в ВОВ, заявили в МИД

Москва ожидает участия лидеров ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T06:23:00+03:00

2025-03-22T06:23:00+03:00

2025-03-22T06:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

атр

людмила воробьева

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Москва ожидает участия лидеров ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Ожидаем участие лидеров ряда государств региона в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказала она. По ее словам, политический диалог со странами Азиатско-Тихоокеанского региона интенсивно развивается и текущий год также обещает быть весьма насыщенным. Дипломат также добавила, что взаимный интерес России и стран Юго-Восточной Азии к развитию торгово-экономической кооперации, взаимодействия в области обороны и безопасности, гуманитарных обменов, включая образование, науку и культуру, неуклонно растет.

https://ria.ru/20250321/shojgu-2006511692.html

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россия, москва, атр, людмила воробьева, 80-летие победы в великой отечественной войне