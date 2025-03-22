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Пленный рассказал, что не видел командования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.03.2025
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08:12 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/plennyj-2006627623.html
Пленный рассказал, что не видел командования ВСУ в Курской области
Пленный рассказал, что не видел командования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.03.2025
Пленный рассказал, что не видел командования ВСУ в Курской области
Пленный украинский военнослужащий Сергей Голубченко рассказал на видео от Минобороны РФ, что их подразделением в Курской области командиры управляли по радио с... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:12:00+03:00
2025-03-22T08:12:00+03:00
курская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Голубченко рассказал на видео от Минобороны РФ, что их подразделением в Курской области командиры управляли по радио с территории Украины. "В Курской области мы с командованием не встречались. Все указания через "радейку". Во время взятия этих позиций я знаю, что у нас сразу всю группу уложили, рассказывал водитель (бронемашины - ред.) "Стайкер", - сообщил пленный.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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курская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Курская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Пленный рассказал, что не видел командования ВСУ в Курской области

Пленный Голубченко: приказы от командования в Курской области поступали по радио

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Голубченко рассказал на видео от Минобороны РФ, что их подразделением в Курской области командиры управляли по радио с территории Украины.
Курской области мы с командованием не встречались. Все указания через "радейку". Во время взятия этих позиций я знаю, что у нас сразу всю группу уложили, рассказывал водитель (бронемашины - ред.) "Стайкер", - сообщил пленный.
С мирными не церемониться – украинский пленный об инструкциях командования ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Курская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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