https://ria.ru/20250322/plen-2006619961.html

Трое боевиков ВСУ сдались в плен группировке "Запад"

Трое боевиков ВСУ сдались в плен группировке "Запад" - РИА Новости, 22.03.2025

Трое боевиков ВСУ сдались в плен группировке "Запад"

Трое военнослужащих ВСУ за прошедшие сутки сдались в плен российской группировке "Запад", сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T05:08:00+03:00

2025-03-22T05:08:00+03:00

2025-03-22T05:10:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Трое военнослужащих ВСУ за прошедшие сутки сдались в плен российской группировке "Запад", сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма. Он отметил, что при поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации подразделения "Запада" улучшили тактическое положение. Кроме того, они продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Тищенковки, Кондрашовки, Голубовки, Купянска. Расчёты ПВО группировки уничтожили 36 беспилотников самолётного типа, отметил он. "За сутки потери противника составили более 255 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 и бронеавтомобиль Humvee производства США, четыре пикапа, семь орудий полевой артиллерии, из них три западного производства, четыре миномётных расчёта", - добавил Бигма Кроме того, по его словам, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, четыре станции спутниковой связи Starlink, 27 пунктов управления БПЛА и два полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006619835.html

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сша, вооруженные силы украины