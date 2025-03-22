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На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами - РИА Новости, 22.03.2025
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16:35 22.03.2025 (обновлено: 17:54 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/phuket-2006675505.html
На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами
На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами - РИА Новости, 22.03.2025
На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами
Автобус, в котором находились 35 российских туристов, перевернулся на повороте шоссе на таиландском острове Пхукет в районе между пляжами Камала и Патонг,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:35:00+03:00
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пхукет (остров)
в мире
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БАНГКОК, 22 мар — РИА Новости. Автобус, в котором находились 35 российских туристов, перевернулся на повороте шоссе на таиландском острове Пхукет в районе между пляжами Камала и Патонг, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов. "В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. На настоящий момент все они уже выписаны из больницы", — сказал он. Информационный центр администрации провинции Пхукет опубликовал на своих страницах в социальных сетях ролик с видеорегистратора автомобиля, ехавшего за автобусом, на котором видно, как машина с туристами на большой скорости входит в поворот, а потом, когда авто с регистратором поворачивает вслед за ним, — автобус уже лежит на левом боку. Другое видео инфоцентра снято в момент, когда водители и пассажиры проезжавших мимо места аварии машин вместе с сумевшими выбраться из автобуса россиянами вытаскивают из него остальных пассажиров. В разговорах местных жителей, снявших второе видео, высказывается предположение, что у автобуса перед поворотом могли отказать тормоза и водитель не вписался в поворот на слишком большой скорости, из-за чего машина перевернулась.
https://ria.ru/20250310/tailand-2004069546.html
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пхукет (остров), в мире, россия, таиланд
Пхукет (остров), В мире, Россия, Таиланд
На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами

На Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами, четверо пострадали

CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
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БАНГКОК, 22 мар — РИА Новости. Автобус, в котором находились 35 российских туристов, перевернулся на повороте шоссе на таиландском острове Пхукет в районе между пляжами Камала и Патонг, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов.
"В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. На настоящий момент все они уже выписаны из больницы", — сказал он.
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Информационный центр администрации провинции Пхукет опубликовал на своих страницах в социальных сетях ролик с видеорегистратора автомобиля, ехавшего за автобусом, на котором видно, как машина с туристами на большой скорости входит в поворот, а потом, когда авто с регистратором поворачивает вслед за ним, — автобус уже лежит на левом боку.
Другое видео инфоцентра снято в момент, когда водители и пассажиры проезжавших мимо места аварии машин вместе с сумевшими выбраться из автобуса россиянами вытаскивают из него остальных пассажиров.
В разговорах местных жителей, снявших второе видео, высказывается предположение, что у автобуса перед поворотом могли отказать тормоза и водитель не вписался в поворот на слишком большой скорости, из-за чего машина перевернулась.
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