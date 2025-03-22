Умер один из старейших звукорежиссеров "Ленфильма" Владимир Персов
Звукорежиссер "Ленфильма" Владимир Персов умер на 80-м году жизни
Звукорежиссер, член Союза кинематографистов Владимир Персов. Архивное фото
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МОСКВА/С.ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Звукорежиссер, член Союза кинематографистов Владимир Персов ушел из жизни на 80-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза.
"Двадцать второго марта 2025 года на 80-м году ушел из жизни звукорежиссер киностудии "Ленфильм", заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России, наш друг и коллега Владимир Маркович Персов", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза. В "Ленфильме" добавили, что о смерти Персова сообщили родные мастера.
В пресс-службе напомнили, что Персов работал с известнейшими кинорежиссерами – Александром Сокуровым, Светланой Проскуриной, Сергеем Овчаровым, Рустамом Хамдамовым.
Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование родным и близким звукорежиссера. О времени и месте прощания "Ленфильм" сообщит позднее, добавили там.
По информации "Ленфильм", Персов работал на киностудии с 1969 года, начинал, как механик по обслуживанию звукотехники, затем был ассистентом звукооператора. Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стал фильм "Соперницы" (1985) режиссера Виктора Садовского. В 1986 году он работал с Александром Сокуровым на фильме "Ампир". Это встреча стала началом их многолетнего сотрудничества. Персов выступил продюсером картин Сокурова "Молох" и "Телец". До последних дней Персов преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры и продолжал работать в кино.
В фильмографии Владимира Персова: "Одинокий голос человека", "Скорбное бесчувствие", "Левша", "Миф", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Случайный вальс", "Круг второй", "Камень", "Рыцари поднебесья", "Отражение в зеркале", "Тихие страницы", "Австрийское поле", "Секрет виноделия", "Элегия из России", "Александра", "Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия", "Темная ночь", "Прикованный", "Русский ковчег" и других.