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Умер один из старейших звукорежиссеров "Ленфильма" Владимир Персов - РИА Новости, 22.03.2025
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Культура
 
19:33 22.03.2025 (обновлено: 20:04 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/persov-2006697313.html
Умер один из старейших звукорежиссеров "Ленфильма" Владимир Персов
Умер один из старейших звукорежиссеров "Ленфильма" Владимир Персов - РИА Новости, 22.03.2025
Умер один из старейших звукорежиссеров "Ленфильма" Владимир Персов
Звукорежиссер, член Союза кинематографистов Владимир Персов ушел из жизни на 80-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза. РИА Новости, 22.03.2025
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МОСКВА/С.ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Звукорежиссер, член Союза кинематографистов Владимир Персов ушел из жизни на 80-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза.По информации киностудии "Ленфильм", которая приводится на ее страничке в соцсети "ВКонтакте", Персов был одним из старейших звукорежиссеров киностудии, трижды становился лауреатом премии "Ника"."Двадцать второго марта 2025 года на 80-м году ушел из жизни звукорежиссер киностудии "Ленфильм", заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России, наш друг и коллега Владимир Маркович Персов", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза. В "Ленфильме" добавили, что о смерти Персова сообщили родные мастера.В пресс-службе напомнили, что Персов работал с известнейшими кинорежиссерами – Александром Сокуровым, Светланой Проскуриной, Сергеем Овчаровым, Рустамом Хамдамовым.Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование родным и близким звукорежиссера. О времени и месте прощания "Ленфильм" сообщит позднее, добавили там.По информации "Ленфильм", Персов работал на киностудии с 1969 года, начинал, как механик по обслуживанию звукотехники, затем был ассистентом звукооператора. Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стал фильм "Соперницы" (1985) режиссера Виктора Садовского. В 1986 году он работал с Александром Сокуровым на фильме "Ампир". Это встреча стала началом их многолетнего сотрудничества. Персов выступил продюсером картин Сокурова "Молох" и "Телец". До последних дней Персов преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры и продолжал работать в кино.В фильмографии Владимира Персова: "Одинокий голос человека", "Скорбное бесчувствие", "Левша", "Миф", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Случайный вальс", "Круг второй", "Камень", "Рыцари поднебесья", "Отражение в зеркале", "Тихие страницы", "Австрийское поле", "Секрет виноделия", "Элегия из России", "Александра", "Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия", "Темная ночь", "Прикованный", "Русский ковчег" и других.
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россия, александр сокуров, рустам хамдамов, ленфильм, владимир персов
Культура, Россия, Александр Сокуров, Рустам Хамдамов, Ленфильм, Владимир Персов
Умер один из старейших звукорежиссеров "Ленфильма" Владимир Персов

Звукорежиссер "Ленфильма" Владимир Персов умер на 80-м году жизни

© Фото : ЛенфильмЗвукорежиссер, член Союза кинематографистов Владимир Персов
Звукорежиссер, член Союза кинематографистов Владимир Персов - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : Ленфильм
Звукорежиссер, член Союза кинематографистов Владимир Персов. Архивное фото
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МОСКВА/С.ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Звукорежиссер, член Союза кинематографистов Владимир Персов ушел из жизни на 80-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза.
По информации киностудии "Ленфильм", которая приводится на ее страничке в соцсети "ВКонтакте", Персов был одним из старейших звукорежиссеров киностудии, трижды становился лауреатом премии "Ника".
"Двадцать второго марта 2025 года на 80-м году ушел из жизни звукорежиссер киностудии "Ленфильм", заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России, наш друг и коллега Владимир Маркович Персов", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза. В "Ленфильме" добавили, что о смерти Персова сообщили родные мастера.
В пресс-службе напомнили, что Персов работал с известнейшими кинорежиссерами – Александром Сокуровым, Светланой Проскуриной, Сергеем Овчаровым, Рустамом Хамдамовым.
Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование родным и близким звукорежиссера. О времени и месте прощания "Ленфильм" сообщит позднее, добавили там.
По информации "Ленфильм", Персов работал на киностудии с 1969 года, начинал, как механик по обслуживанию звукотехники, затем был ассистентом звукооператора. Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стал фильм "Соперницы" (1985) режиссера Виктора Садовского. В 1986 году он работал с Александром Сокуровым на фильме "Ампир". Это встреча стала началом их многолетнего сотрудничества. Персов выступил продюсером картин Сокурова "Молох" и "Телец". До последних дней Персов преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры и продолжал работать в кино.
В фильмографии Владимира Персова: "Одинокий голос человека", "Скорбное бесчувствие", "Левша", "Миф", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Случайный вальс", "Круг второй", "Камень", "Рыцари поднебесья", "Отражение в зеркале", "Тихие страницы", "Австрийское поле", "Секрет виноделия", "Элегия из России", "Александра", "Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия", "Темная ночь", "Прикованный", "Русский ковчег" и других.
 
КультураРоссияАлександр СокуровРустам ХамдамовЛенфильмВладимир Персов
 
 
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