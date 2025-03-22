"Вызов брошен": в США предупредили Украину о страшной катастрофе
Профессор Петро: украинские националисты могут устроить военный переворот
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА,22 мар — РИА Новости. Националистические силы на Украине могут устроить военный переворот правительству Владимира Зеленского, если оно не будет следовать желательному для них курсу, заявил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
«
"Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов — не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания", — предупредил он.
По его словам, царящее на Украине беззаконие и раскол в среде самих националистов уже привели к росту насилия, в том числе к нескольким убийствам, включая скандально известную антироссийскими высказываниями экс-депутата Ирину Фарион и одесского радикала Демьяна Ганула.
Экс-депутата Ирину Фарион, известную своими антироссийскими высказываниями, застрелили во Львове летом 2024 года. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power*.
На этой неделе в Одессе был ликвидирован ультраправый активист Демьян Ганул. В МВД Украины сообщили, что подозреваемый в его убийстве дезертировал из ВСУ меньше месяца назад.
Ганул — организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация