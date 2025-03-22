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Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 22.03.2025
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16:49 22.03.2025 (обновлено: 17:38 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/peregovory-2006677611.html
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 22.03.2025
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич проведут переговоры во время поездки лидера республики в Москву 9 мая, заявил во время визита в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:49:00+03:00
2025-03-22T17:38:00+03:00
москва
александр вучич
владимир путин
сербия
в мире
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максим орешкин
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БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич проведут переговоры во время поездки лидера республики в Москву 9 мая, заявил во время визита в Сербию заместитель главы администрации президента Максим Орешкин."Год очень важный — 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944-го. — Прим. ред.), очень большой праздник. Май — это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом, конечно же, встреча и переговоры с президентом России", — заявил замглавы АП после разговора с Ненадом Поповичем, министром без портфеля в правительстве Сербии, отвечающим за международное экономическое сотрудничество.Орешкин в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда, в котором также участвовали Попович и посол России Александр Боцан-Харченко. Затем в сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций.По словам заместителя главы администрации президента, сербский министр очень подробно рассказал об экономических взаимоотношениях официального Белграда и Москвы.&quot;Есть очень много важных вопросов. И по всем, я уверен, будут найдены решения, которые устроят и Россию, и Сербию. Иначе в принципе быть не может. И главное, что очень много тем перспективных, тем новых и новых направлений сотрудничества. Поэтому все это находится в очень глубокой проработке. Уверен, что необходимые решения по целому ряду проектов будут в ближайшее время приняты&quot;, — подчеркнул Орешкин.Он отметил, что очень рад вновь быть на сербской земле, "святой земле для любого русского человека", а из-за гостеприимства всегда по приезде в страну "чувствуешь братский народ и на улице, и в личном общении".Во время визита Орешкина вечером в субботу состоится товарищеский матч футбольных клубов "Партизан" и ЦСКА на партизановском стадионе, названном в честь Югославской народной армии (JNA).
https://ria.ru/20250322/vuchich-2006655187.html
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москва, александр вучич, владимир путин, сербия, в мире, россия, максим орешкин
Москва, Александр Вучич, Владимир Путин, Сербия, В мире, Россия, Максим Орешкин
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве

Орешкин сообщил, что Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич проведут переговоры во время поездки лидера республики в Москву 9 мая, заявил во время визита в Сербию заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
"Год очень важный — 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944-го. — Прим. ред.), очень большой праздник. Май — это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом, конечно же, встреча и переговоры с президентом России", — заявил замглавы АП после разговора с Ненадом Поповичем, министром без портфеля в правительстве Сербии, отвечающим за международное экономическое сотрудничество.
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Орешкин в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда, в котором также участвовали Попович и посол России Александр Боцан-Харченко. Затем в сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций.
По словам заместителя главы администрации президента, сербский министр очень подробно рассказал об экономических взаимоотношениях официального Белграда и Москвы.
«

"Есть очень много важных вопросов. И по всем, я уверен, будут найдены решения, которые устроят и Россию, и Сербию. Иначе в принципе быть не может. И главное, что очень много тем перспективных, тем новых и новых направлений сотрудничества. Поэтому все это находится в очень глубокой проработке. Уверен, что необходимые решения по целому ряду проектов будут в ближайшее время приняты", — подчеркнул Орешкин.

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Он отметил, что очень рад вновь быть на сербской земле, "святой земле для любого русского человека", а из-за гостеприимства всегда по приезде в страну "чувствуешь братский народ и на улице, и в личном общении".
Во время визита Орешкина вечером в субботу состоится товарищеский матч футбольных клубов "Партизан" и ЦСКА на партизановском стадионе, названном в честь Югославской народной армии (JNA).
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