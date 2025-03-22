https://ria.ru/20250322/peregovory-2006677611.html

Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве

Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 22.03.2025

Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич проведут переговоры во время поездки лидера республики в Москву 9 мая, заявил во время визита в... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:49:00+03:00

2025-03-22T16:49:00+03:00

2025-03-22T17:38:00+03:00

москва

александр вучич

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БЕЛГРАД, 22 мар — РИА Новости. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич проведут переговоры во время поездки лидера республики в Москву 9 мая, заявил во время визита в Сербию заместитель главы администрации президента Максим Орешкин."Год очень важный — 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944-го. — Прим. ред.), очень большой праздник. Май — это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом, конечно же, встреча и переговоры с президентом России", — заявил замглавы АП после разговора с Ненадом Поповичем, министром без портфеля в правительстве Сербии, отвечающим за международное экономическое сотрудничество.Орешкин в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда, в котором также участвовали Попович и посол России Александр Боцан-Харченко. Затем в сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций.По словам заместителя главы администрации президента, сербский министр очень подробно рассказал об экономических взаимоотношениях официального Белграда и Москвы."Есть очень много важных вопросов. И по всем, я уверен, будут найдены решения, которые устроят и Россию, и Сербию. Иначе в принципе быть не может. И главное, что очень много тем перспективных, тем новых и новых направлений сотрудничества. Поэтому все это находится в очень глубокой проработке. Уверен, что необходимые решения по целому ряду проектов будут в ближайшее время приняты", — подчеркнул Орешкин.Он отметил, что очень рад вновь быть на сербской земле, "святой земле для любого русского человека", а из-за гостеприимства всегда по приезде в страну "чувствуешь братский народ и на улице, и в личном общении".Во время визита Орешкина вечером в субботу состоится товарищеский матч футбольных клубов "Партизан" и ЦСКА на партизановском стадионе, названном в честь Югославской народной армии (JNA).

https://ria.ru/20250322/vuchich-2006655187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, александр вучич, владимир путин, сербия, в мире, россия, максим орешкин