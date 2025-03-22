https://ria.ru/20250322/pentagon-2006697664.html

Bloomberg: Пентагон начал расследование из-за скандала с визитом Маска

Bloomberg: Пентагон начал расследование из-за скандала с визитом Маска - РИА Новости, 22.03.2025

Bloomberg: Пентагон начал расследование из-за скандала с визитом Маска

Министерство обороны США начало внутреннее расследование с применением детектора лжи, чтобы установить источники утечек секретной информации на фоне скандала... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T19:40:00+03:00

2025-03-22T19:40:00+03:00

2025-03-22T21:05:00+03:00

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пит хегсет

дональд трамп

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Министерство обороны США начало внутреннее расследование с применением детектора лжи, чтобы установить источники утечек секретной информации на фоне скандала вокруг недавнего визита в ведомство главы Департамента эффективности государственного управления, миллиардера Илона Маска, передает агентство Bloomberg со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ и осведомленные источники.По информации агентства, к расследованию привлекли все подразделения Пентагона, включая те, что курируют вопросы Китая и Ирана. Они временно приостановили работу. Инициатором проверки стал глава аппарата министра обороны Джо Каспер. Он потребовал установить виновных и передать их правоохранителям для возбуждения уголовных дел. В итоге, как ожидается, главе Пентагона Питу Хегсету представят доклад с выводами и рекомендациями. Поводом стало требование Маска наказать сотрудников Минобороны, допустивших утечку, которую он назвал "злонамеренно ложной". Речь идет о публикации в газете The New York Times, которая утверждала со ссылкой на анонимные источники, что в Пентагоне Маску раскроют секретные планы на случай конфликта с Китаем. Это вызывает конфликт интересов, потому что у предпринимателя есть деловые интересы в КНР. Президент Дональд Трамп и министр обороны Хегсет решительно опровергли достоверность этой публикации. По словам Трампа, он никогда не допустил бы раскрытия таких данных Маску, учитывая их чувствительный характер.

https://ria.ru/20250321/mask-2006573398.html

https://ria.ru/20250321/tramp-2006360925.html

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в мире, китай, сша, иран, илон маск, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, пентагон