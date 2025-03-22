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Офис главы Пентагона попросил помощи с расследованием утечек информации - РИА Новости, 22.03.2025
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07:00 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/pentagon-2006623743.html
Офис главы Пентагона попросил помощи с расследованием утечек информации
Офис главы Пентагона попросил помощи с расследованием утечек информации - РИА Новости, 22.03.2025
Офис главы Пентагона попросил помощи с расследованием утечек информации
Офис министра обороны США Пита Хегсета запросил помощи с расследованием утечек чувствительной внутренней информации Пентагона, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:00:00+03:00
2025-03-22T07:00:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Офис министра обороны США Пита Хегсета запросил помощи с расследованием утечек чувствительной внутренней информации Пентагона, следует из пресс-релиза министерства обороны США. "Недавние случаи несанкционированного раскрытия информации о национальной безопасности, включающие конфиденциальные коммуникации… требуют немедленного и тщательного расследования. Прошу директора по военной разведке (контрразведка, правоохранительные органы и безопасность) оказать немедленную помощь для поддержки OSD в расследовании случаев несанкционированного раскрытия", - говорится в опубликованном письме офиса главы Пентагона в адрес заместителя министра обороны США по разведке и безопасности. Отмечается, что по итогам расследования для министра обороны США должен быть подготовлен отчет с полной информацией об утечках информации в Пентагоне.
https://ria.ru/20250318/pentagon-2005843122.html
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в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Офис главы Пентагона попросил помощи с расследованием утечек информации

Офис главы Пентагона Хегсета просил помощи с расследованием утечек информации

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Офис министра обороны США Пита Хегсета запросил помощи с расследованием утечек чувствительной внутренней информации Пентагона, следует из пресс-релиза министерства обороны США.
"Недавние случаи несанкционированного раскрытия информации о национальной безопасности, включающие конфиденциальные коммуникации… требуют немедленного и тщательного расследования. Прошу директора по военной разведке (контрразведка, правоохранительные органы и безопасность) оказать немедленную помощь для поддержки OSD в расследовании случаев несанкционированного раскрытия", - говорится в опубликованном письме офиса главы Пентагона в адрес заместителя министра обороны США по разведке и безопасности.
Отмечается, что по итогам расследования для министра обороны США должен быть подготовлен отчет с полной информацией об утечках информации в Пентагоне.
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В миреСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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