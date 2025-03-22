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В Госдуме рассказали, как получить пенсию в сто тысяч рублей - РИА Новости, 22.03.2025
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19:21 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/pensiya-2006694570.html
В Госдуме рассказали, как получить пенсию в сто тысяч рублей
В Госдуме рассказали, как получить пенсию в сто тысяч рублей - РИА Новости, 22.03.2025
В Госдуме рассказали, как получить пенсию в сто тысяч рублей
Пенсии в размере 100 тысяч рублей можно достичь, если получать зарплату почти в 200 тысяч рублей в течение 52 лет, сказал РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T19:21:00+03:00
2025-03-22T19:21:00+03:00
общество
россия
сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пенсии в размере 100 тысяч рублей можно достичь, если получать зарплату почти в 200 тысяч рублей в течение 52 лет, сказал РИА Новости председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция "КПРФ") Сергей Гаврилов. "Если человек официально работает с 18 лет до 70 лет без перерывов и его ежемесячная зарплата всё это время составляет не менее 194 тысяч рублей, то при выходе на пенсию в 70 лет он получит страховую пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц", - сказал он РИА Новости. Депутат при этом выразил мнение, что пенсионная система России явно требует переосмысления, потому что она устроена таким образом, чтобы поощрять не столько максимально долгий трудовой стаж, сколько отсрочку выхода на пенсию. "Это реализуется через повышающие коэффициенты: чем позже человек оформит пенсию, тем выше будет ее размер. При этом россияне всё чаще называют комфортным именно уровень пенсии в 100 тысяч рублей - и это массовый, вполне устоявшийся запрос. Однако в текущих реалиях достичь такой суммы можно только при условии значительного откладывания выхода на пенсию. Социальный фонд России, например, приводит расчеты, из которых следует, что для этого нужно работать 62,5 года - то есть это реализуемо фактически при работе до возраста более 80 лет, если начать карьеру с 18... Другой вариант получения такой пенсии в 100 тысяч возможен только при высокой официальной зарплате и около 44 лет стажа, если оформить пенсию не в 65, а в 70 лет", - добавил парламентарий. Как уточнил парламентарий, чтобы получить пенсию в 100 тысяч рублей в месяц, нужно понимать, как она рассчитывается. По его словам, пенсия складывается из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части. "Фиксированная выплата - это сумма, одинаковая для всех, в 2025 году она составляет 8 907 рублей 70 копеек. Страховая часть рассчитывается как произведение количества накопленных пенсионных баллов на стоимость одного балла. Стоимость одного балла в 2025 году - 145 рублей 69 копеек. При этом если человек выходит на пенсию позже положенного срока - например, не в 65 лет, а в 70 - то и фиксированная часть, и страховая увеличиваются за счёт специальных повышающих коэффициентов", - рассказал Гаврилов. Депутат отметил, что необходимо накопить около 439,4 пенсионных балла, чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей. Поскольку за год можно заработать максимум 10 баллов, это означает, что человек должен официально работать не менее 44 лет с максимальной для расчета пенсии зарплатой. "Если человек работает с 18 лет до 70 лет, то есть 52 года, мы можем посчитать, сколько баллов в год он должен зарабатывать, чтобы к этому моменту накопить нужные 439,4. Делим 439,4 на 52 и получаем 8,45 балла в год. Теперь определим, какая зарплата обеспечивает такой уровень. Используем формулу: 8,45 = (зарплата / 2 759 000) × 10. Отсюда зарплата = (8,45 / 10) × 2 759 000 = 2 332 255 рублей в год, или 194 354 рубля в месяц", - привел расчет Гаврилов. Депутат добавил, что данный расчет основан исключительно на законе и формуле без учёта дополнительных накоплений, негосударственных пенсий или инвестиционного дохода. "Если зарплата ниже, то потребуется больше лет стажа; если стаж меньше, то нужно зарабатывать больше. Так устроена нынешняя система", - заключил он.
https://ria.ru/20250204/pensii-1997285570.html
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общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как получить пенсию в сто тысяч рублей

Депутат Гаврилов: пенсию в сто тысяч рублей можно заработать за 52 года

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Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пенсии в размере 100 тысяч рублей можно достичь, если получать зарплату почти в 200 тысяч рублей в течение 52 лет, сказал РИА Новости председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция "КПРФ") Сергей Гаврилов.
«
"Если человек официально работает с 18 лет до 70 лет без перерывов и его ежемесячная зарплата всё это время составляет не менее 194 тысяч рублей, то при выходе на пенсию в 70 лет он получит страховую пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц", - сказал он РИА Новости.
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Депутат при этом выразил мнение, что пенсионная система России явно требует переосмысления, потому что она устроена таким образом, чтобы поощрять не столько максимально долгий трудовой стаж, сколько отсрочку выхода на пенсию.
"Это реализуется через повышающие коэффициенты: чем позже человек оформит пенсию, тем выше будет ее размер. При этом россияне всё чаще называют комфортным именно уровень пенсии в 100 тысяч рублей - и это массовый, вполне устоявшийся запрос. Однако в текущих реалиях достичь такой суммы можно только при условии значительного откладывания выхода на пенсию. Социальный фонд России, например, приводит расчеты, из которых следует, что для этого нужно работать 62,5 года - то есть это реализуемо фактически при работе до возраста более 80 лет, если начать карьеру с 18... Другой вариант получения такой пенсии в 100 тысяч возможен только при высокой официальной зарплате и около 44 лет стажа, если оформить пенсию не в 65, а в 70 лет", - добавил парламентарий.
Как уточнил парламентарий, чтобы получить пенсию в 100 тысяч рублей в месяц, нужно понимать, как она рассчитывается. По его словам, пенсия складывается из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части.
"Фиксированная выплата - это сумма, одинаковая для всех, в 2025 году она составляет 8 907 рублей 70 копеек. Страховая часть рассчитывается как произведение количества накопленных пенсионных баллов на стоимость одного балла. Стоимость одного балла в 2025 году - 145 рублей 69 копеек. При этом если человек выходит на пенсию позже положенного срока - например, не в 65 лет, а в 70 - то и фиксированная часть, и страховая увеличиваются за счёт специальных повышающих коэффициентов", - рассказал Гаврилов.
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Депутат отметил, что необходимо накопить около 439,4 пенсионных балла, чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей. Поскольку за год можно заработать максимум 10 баллов, это означает, что человек должен официально работать не менее 44 лет с максимальной для расчета пенсии зарплатой.
«
"Если человек работает с 18 лет до 70 лет, то есть 52 года, мы можем посчитать, сколько баллов в год он должен зарабатывать, чтобы к этому моменту накопить нужные 439,4. Делим 439,4 на 52 и получаем 8,45 балла в год. Теперь определим, какая зарплата обеспечивает такой уровень. Используем формулу: 8,45 = (зарплата / 2 759 000) × 10. Отсюда зарплата = (8,45 / 10) × 2 759 000 = 2 332 255 рублей в год, или 194 354 рубля в месяц", - привел расчет Гаврилов.
Депутат добавил, что данный расчет основан исключительно на законе и формуле без учёта дополнительных накоплений, негосударственных пенсий или инвестиционного дохода.
"Если зарплата ниже, то потребуется больше лет стажа; если стаж меньше, то нужно зарабатывать больше. Так устроена нынешняя система", - заключил он.
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