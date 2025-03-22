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Врачи считают, что папа римский сможет быстро восстановить голос - РИА Новости, 22.03.2025
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Религия
 
21:51 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/papa-2006716580.html
Врачи считают, что папа римский сможет быстро восстановить голос
Врачи считают, что папа римский сможет быстро восстановить голос - РИА Новости, 22.03.2025
Врачи считают, что папа римский сможет быстро восстановить голос
Папа Римский Франциск, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, сможет в короткие сроки восстановить голос, заявили его лечащие врачи на... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T21:51:00+03:00
2025-03-22T21:51:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
в мире
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ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, сможет в короткие сроки восстановить голос, заявили его лечащие врачи на пресс-конференции. "О сроках восстановления голоса сказать сложно, но, судя по произошедшим улучшениям, восстановление возможно в короткие сроки", - сказал заместитель главы службы здравоохранения Ватикана и личный врач понтифика Луиджи Карбоне. В пятницу близкий к понтифику аргентинский кардинал, префект Дикастерии доктрины веры Виктор Мануэл Фернандес заявил, что Франциску потребуется долгая реабилитация в восстановлении речи. По словам Фернандеса, в результате кислородной терапии, которую проводили Папе, "тебе приходится почти учиться говорить заново". Глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери, в свою очередь, на пресс-конференции заявил, что дальнейшее лечение Папы необходимо продолжать амбулаторно. "Когда у пациента инфекция такого типа, и он находится в таком тяжелом состоянии, дальнейшее выздоровление происходит дома. Больница - худшее место для продолжения выздоровления, поскольку именно там легче всего подхватить инфекцию", - сказал Алфьери. В начале марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
https://ria.ru/20250322/papa-2006705403.html
https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, в мире
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь, В мире
Врачи считают, что папа римский сможет быстро восстановить голос

Лечащие врачи считают, что папа римский восстановит голос в короткие сроки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, сможет в короткие сроки восстановить голос, заявили его лечащие врачи на пресс-конференции.
«
"О сроках восстановления голоса сказать сложно, но, судя по произошедшим улучшениям, восстановление возможно в короткие сроки", - сказал заместитель главы службы здравоохранения Ватикана и личный врач понтифика Луиджи Карбоне.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье
Вчера, 20:24
В пятницу близкий к понтифику аргентинский кардинал, префект Дикастерии доктрины веры Виктор Мануэл Фернандес заявил, что Франциску потребуется долгая реабилитация в восстановлении речи. По словам Фернандеса, в результате кислородной терапии, которую проводили Папе, "тебе приходится почти учиться говорить заново".
Глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери, в свою очередь, на пресс-конференции заявил, что дальнейшее лечение Папы необходимо продолжать амбулаторно.
«
"Когда у пациента инфекция такого типа, и он находится в таком тяжелом состоянии, дальнейшее выздоровление происходит дома. Больница - худшее место для продолжения выздоровления, поскольку именно там легче всего подхватить инфекцию", - сказал Алфьери.
В начале марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Биография Папы Римского Франциска
7 марта, 11:28
 
РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьВ мире
 
 
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