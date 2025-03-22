https://ria.ru/20250322/papa-2006716580.html

Врачи считают, что папа римский сможет быстро восстановить голос

Врачи считают, что папа римский сможет быстро восстановить голос - РИА Новости, 22.03.2025

Врачи считают, что папа римский сможет быстро восстановить голос

Папа Римский Франциск, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, сможет в короткие сроки восстановить голос, заявили его лечащие врачи на... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T21:51:00+03:00

2025-03-22T21:51:00+03:00

2025-03-22T21:51:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

в мире

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ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, сможет в короткие сроки восстановить голос, заявили его лечащие врачи на пресс-конференции. "О сроках восстановления голоса сказать сложно, но, судя по произошедшим улучшениям, восстановление возможно в короткие сроки", - сказал заместитель главы службы здравоохранения Ватикана и личный врач понтифика Луиджи Карбоне. В пятницу близкий к понтифику аргентинский кардинал, префект Дикастерии доктрины веры Виктор Мануэл Фернандес заявил, что Франциску потребуется долгая реабилитация в восстановлении речи. По словам Фернандеса, в результате кислородной терапии, которую проводили Папе, "тебе приходится почти учиться говорить заново". Глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери, в свою очередь, на пресс-конференции заявил, что дальнейшее лечение Папы необходимо продолжать амбулаторно. "Когда у пациента инфекция такого типа, и он находится в таком тяжелом состоянии, дальнейшее выздоровление происходит дома. Больница - худшее место для продолжения выздоровления, поскольку именно там легче всего подхватить инфекцию", - сказал Алфьери. В начале марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.

https://ria.ru/20250322/papa-2006705403.html

https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html

ватикан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, в мире