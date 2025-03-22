Врачи считают, что папа римский сможет быстро восстановить голос
Лечащие врачи считают, что папа римский восстановит голос в короткие сроки
Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск, которого выпишут из столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, сможет в короткие сроки восстановить голос, заявили его лечащие врачи на пресс-конференции.
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"О сроках восстановления голоса сказать сложно, но, судя по произошедшим улучшениям, восстановление возможно в короткие сроки", - сказал заместитель главы службы здравоохранения Ватикана и личный врач понтифика Луиджи Карбоне.
В пятницу близкий к понтифику аргентинский кардинал, префект Дикастерии доктрины веры Виктор Мануэл Фернандес заявил, что Франциску потребуется долгая реабилитация в восстановлении речи. По словам Фернандеса, в результате кислородной терапии, которую проводили Папе, "тебе приходится почти учиться говорить заново".
Глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери, в свою очередь, на пресс-конференции заявил, что дальнейшее лечение Папы необходимо продолжать амбулаторно.
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"Когда у пациента инфекция такого типа, и он находится в таком тяжелом состоянии, дальнейшее выздоровление происходит дома. Больница - худшее место для продолжения выздоровления, поскольку именно там легче всего подхватить инфекцию", - сказал Алфьери.
В начале марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна за его здоровье на площади Святого Петра в Ватикане.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
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