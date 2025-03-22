https://ria.ru/20250322/papa-2006705403.html

Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье

Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье - РИА Новости, 22.03.2025

Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье

Папа Римский, которого в воскресенье выпишут из клиники "Джемелли" в итальянской столице, появится перед публикой из окна медучреждения, где проходил лечение,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T20:24:00+03:00

2025-03-22T20:24:00+03:00

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религия

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франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

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ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папа Римский, которого в воскресенье выпишут из клиники "Джемелли" в итальянской столице, появится перед публикой из окна медучреждения, где проходил лечение, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил ранее один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери."Папа выступит из окна с коротким приветствием и благословлением из больницы, и потом, как только это будет возможно, отправится в дом Святой Марфы (резиденцию в Ватикане – ред.)", - сказал Бруни на пресс-конференции в "Джемелли", где было объявлено о выписке понтифика.

https://ria.ru/20250322/frantsisk-2006639010.html

ватикан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

ватикан, папа римский, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь