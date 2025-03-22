Рейтинг@Mail.ru
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:24 22.03.2025 (обновлено: 20:41 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/papa-2006705403.html
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье - РИА Новости, 22.03.2025
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье
Папа Римский, которого в воскресенье выпишут из клиники "Джемелли" в итальянской столице, появится перед публикой из окна медучреждения, где проходил лечение,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:24:00+03:00
2025-03-22T20:41:00+03:00
религия
ватикан
папа римский
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893354468_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_9c936df4543775e5a1cfef8692305dd1.jpg
ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папа Римский, которого в воскресенье выпишут из клиники "Джемелли" в итальянской столице, появится перед публикой из окна медучреждения, где проходил лечение, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил ранее один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери."Папа выступит из окна с коротким приветствием и благословлением из больницы, и потом, как только это будет возможно, отправится в дом Святой Марфы (резиденцию в Ватикане – ред.)", - сказал Бруни на пресс-конференции в "Джемелли", где было объявлено о выписке понтифика.
https://ria.ru/20250322/frantsisk-2006639010.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893354468_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_af7de71664865a414d028a1b3ddcc80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, папа римский, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь
Религия, Ватикан, Папа Римский, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье

Папа римский в воскресенье планирует появиться перед публикой из окна клиники

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Папа римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папа Римский, которого в воскресенье выпишут из клиники "Джемелли" в итальянской столице, появится перед публикой из окна медучреждения, где проходил лечение, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил ранее один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.
«
"Папа выступит из окна с коротким приветствием и благословлением из больницы, и потом, как только это будет возможно, отправится в дом Святой Марфы (резиденцию в Ватикане – ред.)", - сказал Бруни на пресс-конференции в "Джемелли", где было объявлено о выписке понтифика.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Папе римскому придется восстанавливать речь, рассказал кардинал Фернандес
Вчера, 10:30
 
РелигияВатиканПапа РимскийВ миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала