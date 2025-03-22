https://ria.ru/20250322/papa-2006705403.html
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье - РИА Новости, 22.03.2025
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье
Папа Римский, которого в воскресенье выпишут из клиники "Джемелли" в итальянской столице, появится перед публикой из окна медучреждения, где проходил лечение,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:24:00+03:00
2025-03-22T20:24:00+03:00
2025-03-22T20:41:00+03:00
религия
ватикан
папа римский
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
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ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папа Римский, которого в воскресенье выпишут из клиники "Джемелли" в итальянской столице, появится перед публикой из окна медучреждения, где проходил лечение, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил ранее один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери."Папа выступит из окна с коротким приветствием и благословлением из больницы, и потом, как только это будет возможно, отправится в дом Святой Марфы (резиденцию в Ватикане – ред.)", - сказал Бруни на пресс-конференции в "Джемелли", где было объявлено о выписке понтифика.
https://ria.ru/20250322/frantsisk-2006639010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, папа римский, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь
Религия, Ватикан, Папа Римский, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь
Папа римский планирует появиться перед публикой в воскресенье
Папа римский в воскресенье планирует появиться перед публикой из окна клиники