https://ria.ru/20250322/papa-2006702085.html
Папу римского выпишут в воскресенье
Папу римского выпишут в воскресенье - РИА Новости, 22.03.2025
Папу римского выпишут в воскресенье
Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил один из его РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:09:00+03:00
2025-03-22T20:09:00+03:00
2025-03-22T21:11:00+03:00
ватикан
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
в мире
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ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери."Начнем с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра Папа выписывается и вернется в дом Святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане – ред.)", - заявил он на пресс-конференции в "Джемелли".По словам Алфьери, понтифик поступил в больницу с острой дыхательной недостаточностью, вызванной полимикробной инфекцией с вирусами, бактериями и грибковыми микроорганизмами. За время госпитализации Папа пережил два очень опасных эпизода, поставивших его жизнь под угрозу, сказал врач. Медикаментозная терапия, применение высокопоточного кислорода и искусственная вентиляция легких привели к медленному и постепенному улучшению, отметил врач. Папа никогда не был интубирован для искусственной подачи кислорода и всегда оставался в сознании и сохранял ориентацию в пространстве, добавил врач."Пневмонии больше нет, но остается полимикробный вирус, поэтому необходимы два месяца выздоровления", - сказал Алфьери.Как заявил, в свою очередь, заместитель главы службы здравоохранения Ватикана и личный врач понтифика Луиджи Карбоне, папа продолжит курс физиотерапии и восстановления двигательной активности. "Состоянии Папы улучшается. Мы надеемся, что в скором времени он сможет вернуться к нормальной деятельности", - сказал Карбоне на пресс-конференции.В среду служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
https://ria.ru/20250322/frantsisk-2006639010.html
https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250303/papa-2002850369.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, в мире
Ватикан, Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, В мире
Папу римского выпишут в воскресенье
Папу римского Франциска выпишут из клиники в воскресенье
ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери.
"Начнем с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра Папа выписывается и вернется в дом Святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане
– ред.)", - заявил он на пресс-конференции в "Джемелли".
По словам Алфьери, понтифик поступил в больницу с острой дыхательной недостаточностью, вызванной полимикробной инфекцией с вирусами, бактериями и грибковыми микроорганизмами. За время госпитализации Папа пережил два очень опасных эпизода, поставивших его жизнь под угрозу, сказал врач. Медикаментозная терапия, применение высокопоточного кислорода и искусственная вентиляция легких привели к медленному и постепенному улучшению, отметил врач. Папа никогда не был интубирован для искусственной подачи кислорода и всегда оставался в сознании и сохранял ориентацию в пространстве, добавил врач.
"Пневмонии больше нет, но остается полимикробный вирус, поэтому необходимы два месяца выздоровления", - сказал Алфьери.
Как заявил, в свою очередь, заместитель главы службы здравоохранения Ватикана и личный врач понтифика Луиджи Карбоне, папа продолжит курс физиотерапии и восстановления двигательной активности. "Состоянии Папы улучшается. Мы надеемся, что в скором времени он сможет вернуться к нормальной деятельности", - сказал Карбоне на пресс-конференции.
В среду служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск
перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.