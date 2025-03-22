https://ria.ru/20250322/papa-2006702085.html

Папу римского выпишут в воскресенье

Папу римского выпишут в воскресенье - РИА Новости, 22.03.2025

Папу римского выпишут в воскресенье

Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил один из его РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T20:09:00+03:00

2025-03-22T20:09:00+03:00

2025-03-22T21:11:00+03:00

ватикан

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 22 мар – РИА Новости. Папу Римского Франциска, продолжающего выздоровление от воспаления легких, выпишут из итальянской столичной клиники "Джемелли" в воскресенье, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери."Начнем с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра Папа выписывается и вернется в дом Святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане – ред.)", - заявил он на пресс-конференции в "Джемелли".По словам Алфьери, понтифик поступил в больницу с острой дыхательной недостаточностью, вызванной полимикробной инфекцией с вирусами, бактериями и грибковыми микроорганизмами. За время госпитализации Папа пережил два очень опасных эпизода, поставивших его жизнь под угрозу, сказал врач. Медикаментозная терапия, применение высокопоточного кислорода и искусственная вентиляция легких привели к медленному и постепенному улучшению, отметил врач. Папа никогда не был интубирован для искусственной подачи кислорода и всегда оставался в сознании и сохранял ориентацию в пространстве, добавил врач."Пневмонии больше нет, но остается полимикробный вирус, поэтому необходимы два месяца выздоровления", - сказал Алфьери.Как заявил, в свою очередь, заместитель главы службы здравоохранения Ватикана и личный врач понтифика Луиджи Карбоне, папа продолжит курс физиотерапии и восстановления двигательной активности. "Состоянии Папы улучшается. Мы надеемся, что в скором времени он сможет вернуться к нормальной деятельности", - сказал Карбоне на пресс-конференции.В среду служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск перестал нуждаться в маске для дыхания во время сна.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.

https://ria.ru/20250322/frantsisk-2006639010.html

https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250303/papa-2002850369.html

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, в мире