https://ria.ru/20250322/ostanki-2006638504.html

Жительница Суджи рассказала, как соседей пришлось хоронить в коробках

Жительница Суджи рассказала, как соседей пришлось хоронить в коробках - РИА Новости, 22.03.2025

Жительница Суджи рассказала, как соседей пришлось хоронить в коробках

Жительница слободы Гончаровка курского Суджанского района Евгения Марченко рассказала РИА Новости, как останки погибших от прилета снаряда ВСУ соседей пришлось... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T10:22:00+03:00

2025-03-22T10:22:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

евгений марченко

дмитрий медведев

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 22 мар – РИА Новости. Жительница слободы Гончаровка курского Суджанского района Евгения Марченко рассказала РИА Новости, как останки погибших от прилета снаряда ВСУ соседей пришлось похоронить в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде. "Прилет был, прилет, и прямо в дом. И они, буквально сгорел дом за пол часа. В доме была дочка и зять, а она (соседка - ред.) спала в соседнем, там есть дом еще один. Прибегает ко мне утром, кричит, Женя Женя, мои дети погорели, мы бегом туда, к ней, там ничего уже нельзя было сделать", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, тела выгорели настолько сильно, что женщина с трудом обнаружила кости погибших. "Понаходили косточки, вот такие, косточки, наши ее отдельно, и зятя отдельно косточки. Я принесла коробочки из под игрушек, из под детских, туда положили мы эти косточки, отдельно ее, отдельно его, одежду положили в эти коробочки, на огороде выкопали мы яму", - рассказала Марченко. Также она добавила, что у погибших остались дети. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html

https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html

россия

курская область

суджа

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Жительница Гончаровки: останки погибших от снаряда ВСУ соседей пришлось похоронить прямо в огороде Жительница слободы Гончаровка курского Суджанского района Евгения Марченко рассказала РИА Новости, как останки погибших от прилета снаряда ВСУ соседей пришлось похоронить в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде 2025-03-22T10:22 true PT0M59S

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Варвара Скокшина

россия, курская область, суджа, евгений марченко, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины