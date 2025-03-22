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Жительница Суджи рассказала, как соседей пришлось хоронить в коробках - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 22.03.2025 (обновлено: 10:42 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/ostanki-2006638504.html
Жительница Суджи рассказала, как соседей пришлось хоронить в коробках
Жительница Суджи рассказала, как соседей пришлось хоронить в коробках - РИА Новости, 22.03.2025
Жительница Суджи рассказала, как соседей пришлось хоронить в коробках
Жительница слободы Гончаровка курского Суджанского района Евгения Марченко рассказала РИА Новости, как останки погибших от прилета снаряда ВСУ соседей пришлось... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T10:22:00+03:00
2025-03-22T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
евгений марченко
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 мар – РИА Новости. Жительница слободы Гончаровка курского Суджанского района Евгения Марченко рассказала РИА Новости, как останки погибших от прилета снаряда ВСУ соседей пришлось похоронить в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде. "Прилет был, прилет, и прямо в дом. И они, буквально сгорел дом за пол часа. В доме была дочка и зять, а она (соседка - ред.) спала в соседнем, там есть дом еще один. Прибегает ко мне утром, кричит, Женя Женя, мои дети погорели, мы бегом туда, к ней, там ничего уже нельзя было сделать", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, тела выгорели настолько сильно, что женщина с трудом обнаружила кости погибших. "Понаходили косточки, вот такие, косточки, наши ее отдельно, и зятя отдельно косточки. Я принесла коробочки из под игрушек, из под детских, туда положили мы эти косточки, отдельно ее, отдельно его, одежду положили в эти коробочки, на огороде выкопали мы яму", - рассказала Марченко. Также она добавила, что у погибших остались дети. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html
https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html
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Жительница Гончаровки: останки погибших от снаряда ВСУ соседей пришлось похоронить прямо в огороде
Жительница слободы Гончаровка курского Суджанского района Евгения Марченко рассказала РИА Новости, как останки погибших от прилета снаряда ВСУ соседей пришлось похоронить в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде
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россия, курская область, суджа, евгений марченко, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Евгений Марченко, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Жительница Суджи рассказала, как соседей пришлось хоронить в коробках

Жительница Суджи Марченко: погибших от прилета соседей хоронили в огороде

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КУРСК, 22 мар – РИА Новости. Жительница слободы Гончаровка курского Суджанского района Евгения Марченко рассказала РИА Новости, как останки погибших от прилета снаряда ВСУ соседей пришлось похоронить в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде.
"Прилет был, прилет, и прямо в дом. И они, буквально сгорел дом за пол часа. В доме была дочка и зять, а она (соседка - ред.) спала в соседнем, там есть дом еще один. Прибегает ко мне утром, кричит, Женя Женя, мои дети погорели, мы бегом туда, к ней, там ничего уже нельзя было сделать", - рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, тела выгорели настолько сильно, что женщина с трудом обнаружила кости погибших.
«
"Понаходили косточки, вот такие, косточки, наши ее отдельно, и зятя отдельно косточки. Я принесла коробочки из под игрушек, из под детских, туда положили мы эти косточки, отдельно ее, отдельно его, одежду положили в эти коробочки, на огороде выкопали мы яму", - рассказала Марченко.
Также она добавила, что у погибших остались дети.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаЕвгений МарченкоДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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