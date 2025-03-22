https://ria.ru/20250322/opasnost-2006663016.html

В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность

В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.03.2025

В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:01:00+03:00

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2025-03-22T15:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ракитянский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Краснояружский и Ракитянский районы - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

ракитянский район

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, ракитянский район, белгородская область, вячеслав гладков