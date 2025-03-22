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Украинские войска 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.03.2025
Украинские войска 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 60 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T00:09:00+03:00
2025-03-22T00:09:00+03:00
2025-03-22T00:09:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 60 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 60 единиц различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о гибели одного мирного жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.
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украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 60 боеприпасов