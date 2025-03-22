https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html

"Тяжелый удар". Чем Сырский ответил на коллапс под Суджей

"Тяжелый удар". Чем Сырский ответил на коллапс под Суджей - РИА Новости, 22.03.2025

"Тяжелый удар". Чем Сырский ответил на коллапс под Суджей

Российская армия наращивает преимущество по всей линии фронта. Однако, несмотря на катастрофу в курском приграничье, ВСУ пытаются контратаковать. О том, что... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:00:00+03:00

2025-03-22T08:00:00+03:00

2025-03-22T08:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

днр

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Российская армия наращивает преимущество по всей линии фронта. Однако, несмотря на катастрофу в курском приграничье, ВСУ пытаются контратаковать. О том, что затеяло украинское командование, — в материале РИА Новости.Завершают разгромКурская авантюра ВСУ близится к завершению — операция по освобождению Суджи стала одной из самых масштабных за всю СВО и по времени подготовки, и по задействованным силам.Предпосылки тяжелого поражения украинской армии в курском приграничье складывались давно. В начале весны это стало неизбежным. Сперва российские войска вклинились в оборону противника на южном фланге. Прорыв примерно на десять километров западнее Куриловки в ночь с 5 на 6 марта поставил под угрозу последние маршруты снабжения группировки вторжения.После этого приступили к реализации плана "Поток": два батальона прошли по газовой трубе около 15 километров и ударили ВСУ в тыл, что позволило разгромить их передовые позиции. Противник обратился в бегство. Освободили сразу несколько сел, а 13 марта Минобороны России официально сообщило об изгнании ВСУ из Суджи — самого крупного населенного пункта в оккупированной в августе 2024-го части региона. Именно вокруг него строилась оборона ВСУ.В Киеве поспешили заявить, что ситуация контролируемая, а войска якобы "совершают маневр на более выгодные рубежи". Эти рубежи — в сумском приграничье, на территории Курской области подразделений ВСУ, способных вести бой, уже практически нет. Разрозненные отряды еще находятся в Гоголевке, Горнали, Гуево и Олешне. Но 9 марта стало известно, что под российский контроль перешло село Новенькое Сумской области.Дальнейшее развитие событий на этом направлении зависит от трех факторов: найдутся ли у ВСУ резервы, успело ли украинское командование подготовить оборону и сочтет ли российское руководство необходимым наступать тут всеми силами или же часть перебросят на другие участки фронта. Пока же, как сказал Владимир Путин, завершается разгром ВСУ в Курской области.Не считаясь с потерямиНа фоне таких неудач ранним утром 18 марта украинские подразделения предприняли попытку удара на села Прилесье, Графовка и Демидовка в Краснояружском районе Белгородской области.Как сообщили в Минобороны России, границу пересекли около 200 солдат и 29 единиц техники — пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, установка дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля. Бойцы группировки "Север" отразили это наступление.ВСУ потеряли порядка 60 человек, танк, семь ББМ, три единицы инженерной техники и один автомобиль. Помимо этого, ВКС и ракетчики нанесли удары по местам скопления противника в Сумской области.На следующий день бои продолжились — ВСУ опять полезли вперед. И лишились 70 военнослужащих, трех танков, двух боевых машин пехоты, 11 боевых бронированных машин, трех инженерных машин разграждения, семи автомобилей и четырех артиллерийских орудий.Тем не менее, как отмечает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обстановка остается напряженной. ВСУ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты. Посетив Краснояружский район, глава региона призвал местных жителей покинуть дома. Они смогут вернуться, как только все успокоится.За ключом к северу ДНРЕще один горячий участок фронта — в ДНР. В последние недели ВСУ постоянно контратакуют. Причем во многом за счет сил, переброшенных из Курской области еще до обрушения фронта там.Особенно противник активен на Красноармейском направлении: пытается выбить российские войска из населенных пунктов Успеновка, Удачное, Котлино, Песчаное и Шевченко. Этот участок фронта очень важен — если удастся отразить здесь натиск, а затем развить наступление севернее на село Гришино, то Красноармейск окажется в полуокружении. Неделю назад инициатива была на стороне ВСУ: несмотря на тяжелые потери, они старались закрепиться на окраинах населенных пунктов. Но теперь тон задают россияне: ликвидируют остатки атаковавших.Также украинские боевики совершают отчаянные вылазки на Дзержинск, продолжаются бои в Часовом Яре. От этих городов прямая дорога на Константиновку, которая служит ключом к Славянско-Краматорской агломерации. Вот Киев и бросает туда резервы. Поражение здесь существенно ухудшит положение группировки ВСУ во всей северной части ДНР. Причем Константиновка находится в низине, оборонять ее сложно.На Южнодонецком направлении российские войска освободили село Константинополь, зачищают основную линию обороны противника севернее Великой Новоселки. По информации украинских СМИ, тактической группой ВСУ здесь руководит генерал-лейтенант Сергей Наев. В соцсетях он уже написал, что для сохранения личного состава было принято решение оставить "невыгодные позиции".Прорыв на югеМинобороны сообщило об освобождении села Степовое Запорожской области. Таким образом, наши подразделения вклинились в оборону противника западнее Орехова. ВСУ оказались под угрозой окружения в Пятихатках и Лобковом.Дальнейшее продвижение здесь в перспективе позволит выйти к Орехову — одному из ключевых рубежей ВСУ в регионе. Отсюда до Запорожья всего 50 километров.Проблем киевскому режиму добавляют и успехи российских войск на Южнодонецком направлении — там возможен прорыв с последующим наступлением как на север, так и на северо-запад Запорожской области.Киев крайне нуждается в резервах, к тому же надо принять решение, куда направить оставшиеся силы. Коллапс плацдарма под Суджей стал для ВСУ настоящей катастрофой. Украинскому командованию нужно определиться, какой из участков фронта приоритетнее. Вместо этого Зеленский и Сырский пытаются организовать наступление в белгородском приграничье.

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сумская область

белгородская область

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Нармания Давид

Нармания Давид

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Кадры уничтожения техники ВСУ на белгородском направлении Кадры уничтожения техники ВСУ на белгородском направлении показало Минобороны России. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли свыше 70 человек, 3 танка и 2 БМП. О попытках ВСУ вклиниться на российскую территорию в Белгородской области министерство сообщало накануне. 2025-03-22T08:00 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, курская область, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, днр, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина