Жители сел в Курской области хотят вернуться в свои дома, показал опрос
Более 70% жителей освобожденных от ВСУ курских сел хотят вернуться в свои дома
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Более 70% мирных жителей из освобожденных от ВСУ населенных пунктов приграничья Курской области хотят вернуться в свои дома, заявил глава Махновского сельсовета курского Суджанского района Сергей Кузьмин в эфире "Соловьев Live".
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"По поводу возвращения. Мы проводили опросы, более 70% хотят вернуться. Люди хотят вернуться, даже несмотря на то, что у них ничего не осталось. Просто хотят жить в Судже, в Махновке. Огромное количество людей. Казалось бы, ничего нет. Но стремление есть", - заявил Кузьмин.
Глава сельсовета добавил, что тоже планирует вернуться в село, чтобы отстраивать разрушенный ВСУ дом.
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"Я тоже лично хочу вернуться. У меня разрушенный дом старый, и новый я строил, тоже разбитый. Я хочу вернуться, ну, естественно, хочу всё тоже строить", - добавил он.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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