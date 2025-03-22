https://ria.ru/20250322/oblast-2006666710.html

Жители сел в Курской области хотят вернуться в свои дома, показал опрос

Жители сел в Курской области хотят вернуться в свои дома, показал опрос - РИА Новости, 22.03.2025

Жители сел в Курской области хотят вернуться в свои дома, показал опрос

Более 70% мирных жителей из освобожденных от ВСУ населенных пунктов приграничья Курской области хотят вернуться в свои дома, заявил глава Махновского сельсовета РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:35:00+03:00

2025-03-22T15:35:00+03:00

2025-03-22T15:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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владимир путин

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КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Более 70% мирных жителей из освобожденных от ВСУ населенных пунктов приграничья Курской области хотят вернуться в свои дома, заявил глава Махновского сельсовета курского Суджанского района Сергей Кузьмин в эфире "Соловьев Live". "По поводу возвращения. Мы проводили опросы, более 70% хотят вернуться. Люди хотят вернуться, даже несмотря на то, что у них ничего не осталось. Просто хотят жить в Судже, в Махновке. Огромное количество людей. Казалось бы, ничего нет. Но стремление есть", - заявил Кузьмин.Глава сельсовета добавил, что тоже планирует вернуться в село, чтобы отстраивать разрушенный ВСУ дом. "Я тоже лично хочу вернуться. У меня разрушенный дом старый, и новый я строил, тоже разбитый. Я хочу вернуться, ну, естественно, хочу всё тоже строить", - добавил он. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005162746.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины