https://ria.ru/20250322/nikolaev-2006691247.html

Жители Николаева сожгли машину сотрудника военкомата

Жители Николаева сожгли машину сотрудника военкомата - РИА Новости, 22.03.2025

Жители Николаева сожгли машину сотрудника военкомата

В Николаеве местные жители сожгли машину сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы), на которой ловили мужчин... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T19:05:00+03:00

2025-03-22T19:05:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. В Николаеве местные жители сожгли машину сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы), на которой ловили мужчин призывного возраста, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В городе Николаев, во дворе многоэтажки по переулку Первомайскому, 56, ночью сожгли еще одну машину всем ненавистных ТЦК. Эти события далеко не всегда освещаются к сожалению. Люди жгут ТЦК, так сказать, из любви к искусству", - сказал собеседник агентства. По словам приславшего фото жителя Николаева, сотрудников ТЦК не просто вычислить - они не распространяются о своей работе, по городу в нерабочее время передвигаются на личном транспорте, а рабочие микроавтобусы, на которых ловят мужчин призывного возраста, находятся на закрытой территории военного подразделения. "Люди все замечают - и молва идет. А иногда сами тэцэкашники, теряя бдительность, приезжают домой на машинах, участвовавших в ловле людей. Тут их и сжигают. Впрочем, в последнее время население переходит к более радикальным мерам", - добавил подпольщик.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html

https://ria.ru/20250322/pokusheniya-2006665258.html

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