СМИ: террористы в Нигере обстреливают армию из украинских минометов
Террористы в Нигере обстреливают позиции армии страны из украинских минометов
© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Террористы в Нигере используют украинские минометы для обстрела позиций армии страны, сообщает издание Journal du Niger со ссылкой на военный источник.
"Семнадцатого марта 2025 года повстанцы "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида"*) обстреляли позиции Нигера из 120-миллиметровых минометов недалеко от населенного пункта Макалонди в регионе Тиллабери. Спустя два дня, 19 марта, аналогичные нападения произошли на военную базу возле деревни Мосипага в том же районе. Эти атаки стали первым примером применения террористами украинских минометов против солдат Нигера", — пишет издание.
Отмечается, что военные обнаружили на позициях террористов минометы М120 "Молот", а также инструкцию по их применению на украинском языке.
По данным издания, после применения украинских минометов в рядах армии Нигера есть погибшие, также причинен ущерб инфраструктуре.
Обнаружение минометов поднимает серьезные вопросы о том, как это оружие оказалось в зоне конфликта в Нигере, указывает издание. По его данным, украинские власти пока не комментировали эту информацию.
* Запрещенная в России террористическая организация