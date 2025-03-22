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СМИ: террористы в Нигере обстреливают армию из украинских минометов - РИА Новости, 22.03.2025
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01:39 22.03.2025 (обновлено: 06:08 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/niger-2006613469.html
СМИ: террористы в Нигере обстреливают армию из украинских минометов
СМИ: террористы в Нигере обстреливают армию из украинских минометов - РИА Новости, 22.03.2025
СМИ: террористы в Нигере обстреливают армию из украинских минометов
Террористы в Нигере используют украинские минометы для обстрела позиций армии страны, сообщает издание Journal du Niger со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:39:00+03:00
2025-03-22T06:08:00+03:00
в мире
нигер
россия
аль-каида
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Террористы в Нигере используют украинские минометы для обстрела позиций армии страны, сообщает издание Journal du Niger со ссылкой на военный источник."Семнадцатого марта 2025 года повстанцы "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида"*) обстреляли позиции Нигера из 120-миллиметровых минометов недалеко от населенного пункта Макалонди в регионе Тиллабери. Спустя два дня, 19 марта, аналогичные нападения произошли на военную базу возле деревни Мосипага в том же районе. Эти атаки стали первым примером применения террористами украинских минометов против солдат Нигера", — пишет издание. Отмечается, что военные обнаружили на позициях террористов минометы М120 "Молот", а также инструкцию по их применению на украинском языке. По данным издания, после применения украинских минометов в рядах армии Нигера есть погибшие, также причинен ущерб инфраструктуре.Обнаружение минометов поднимает серьезные вопросы о том, как это оружие оказалось в зоне конфликта в Нигере, указывает издание. По его данным, украинские власти пока не комментировали эту информацию.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, нигер, россия, аль-каида
В мире, Нигер, Россия, Аль-Каида
СМИ: террористы в Нигере обстреливают армию из украинских минометов

Террористы в Нигере обстреливают позиции армии страны из украинских минометов

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера
Военнослужащие национальной гвардии Нигера - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Террористы в Нигере используют украинские минометы для обстрела позиций армии страны, сообщает издание Journal du Niger со ссылкой на военный источник.
"Семнадцатого марта 2025 года повстанцы "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида"*) обстреляли позиции Нигера из 120-миллиметровых минометов недалеко от населенного пункта Макалонди в регионе Тиллабери. Спустя два дня, 19 марта, аналогичные нападения произошли на военную базу возле деревни Мосипага в том же районе. Эти атаки стали первым примером применения террористами украинских минометов против солдат Нигера", — пишет издание.
Отмечается, что военные обнаружили на позициях террористов минометы М120 "Молот", а также инструкцию по их применению на украинском языке.
По данным издания, после применения украинских минометов в рядах армии Нигера есть погибшие, также причинен ущерб инфраструктуре.
Обнаружение минометов поднимает серьезные вопросы о том, как это оружие оказалось в зоне конфликта в Нигере, указывает издание. По его данным, украинские власти пока не комментировали эту информацию.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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