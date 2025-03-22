https://ria.ru/20250322/nesterovskij-2006669708.html

МВД Молдавии не нашло Нестеровского ни в Румынии, ни на Украине

МВД Молдавии не нашло Нестеровского ни в Румынии, ни на Украине - РИА Новости, 22.03.2025

МВД Молдавии не нашло Нестеровского ни в Румынии, ни на Украине

Приговоренный к 12 годам лишения свободы молдавский оппозиционер Александр Нестеровский не покидал Молдавию, его нет ни в Румынии, ни на Украине, заявила глава... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:49:00+03:00

2025-03-22T15:49:00+03:00

2025-03-22T15:50:00+03:00

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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Приговоренный к 12 годам лишения свободы молдавский оппозиционер Александр Нестеровский не покидал Молдавию, его нет ни в Румынии, ни на Украине, заявила глава молдавского МВД Даниелла Мисаил-Никитина. Суд в Кишиневе в среду заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". "Господин Нестеровский также был объявлен в международный розыск в качестве дополнительной меры, поскольку в результате обмена информацией с коллегами из Румынии и Украины было подтверждено, что гражданин с таким именем не покидал территорию Республики Молдова, по крайней мере, он не находится ни на Украине, ни в Румынии", - заявила Мисаил-Никитина в эфире телеканала TVR Moldova. По словам главы МВД Молдавии, у Нестеровского также есть российское гражданство. Она также утверждает, что прорабатываются все предположительные версии, в том числе и та, что депутат якобы может находиться на территории посольства России, однако, по ее словам, "эта информация не подтвердилась". "Проводится ряд оперативных мероприятий, о которых я сейчас не могу говорить. Анализируются абсолютно все гипотезы, поэтому я не буду комментировать тот или иной сценарий, поскольку их несколько. Полиция расследует абсолютно любой сценарий, чтобы найти по этому делу господина Нестеровского", - сказала министр, утверждая, что расследование на левом берегу Днестра проводить сложнее, поскольку непризнанная ПМР "не находится под контролем конституционных властей". Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. Ранее адвокат Нестеровского заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250319/gutsul-2006080635.html

https://ria.ru/20250320/rozysk-2006197747.html

https://ria.ru/20250319/miting-2006049287.html

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, ссср, румыния, александр нестеровский, украина