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Саудиты замахнулись на "азиатский пирог". Москва дала отпор - РИА Новости, 22.03.2025
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08:00 22.03.2025 (обновлено: 08:01 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/neft-2006531232.html
Саудиты замахнулись на "азиатский пирог". Москва дала отпор
Саудиты замахнулись на "азиатский пирог". Москва дала отпор - РИА Новости, 22.03.2025
Саудиты замахнулись на "азиатский пирог". Москва дала отпор
Поставки нефти из России в Индию и Китай просели — помехи создали очередные санкции. Этим попыталась воспользоваться Саудовская Аравия. Однако Пекин и Дели... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:00:00+03:00
2025-03-22T08:01:00+03:00
экономика
цены на нефть
индия
китай
россия
kpler
urals
brent
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Поставки нефти из России в Индию и Китай просели — помехи создали очередные санкции. Этим попыталась воспользоваться Саудовская Аравия. Однако Пекин и Дели опять закупают у Москвы по максимуму. Наблюдатели констатируют: меры против российского танкерного флота не работают — рынок адаптировался. Саудиты же вряд ли смогут отобрать лакомый азиатский пирог: они проигрывают и ценой, и логистикой.Поставки вернулисьДжо Байден напоследок ввел санкции на морские перевозки российской нефти, чтобы расстроить отлаженную цепочку поставок. Американские запреты коснулись всех: производителей, страховщиков, судовладельцев, посредников. Цель все та же — сократить нефтегазовые доходы Москвы. В прошлом году они составили 11,131 триллиона рублей — ненамного меньше, чем ожидали (11,309 триллиона).По данным Kpler, импорт Индии в феврале уменьшился до 1,43 миллиона баррелей в сутки — минимум с января 2023 года. Месяцем ранее было 1,63 миллиона. Морские поставки в Китай из России с январских 1,01 миллиона в феврале просели до 969 тысяч — минимум с декабря 2022-го.Однако уже в марте у Китая, по оценкам Kpler, получится 973 тысячи баррелей в сутки, у Индии — 1,92 миллиона, максимум с июля 2024 года. На самом деле — еще больше, предупреждают сырьевые аналитики.Пекин и Дели нашли способ обойти санкции, констатирует Reuters. По данным мониторинговых площадок, Москва выпустила на маршруты новые, неподсанкционные танкеры и, судя по всему, в марте экспорт достигнет прошлогодних показателей.Моментальная перестройкаАналитики подчеркивают: речь не столько об обходе санкций, сколько об альтернативных вариантах доставки, не связанных с западными юрисдикциями. Это снижает риск блокировки сделок.&quot;Главная причина несостоятельности западных запретов — отсутствие глобального консенсуса: ни Дели, ни Пекин к ним не присоединились, рассматривая собственную энергобезопасность как приоритет. Китай, Индия, Турция и другие закупают российскую нефть, а обслуживаются наши танкеры теперь в основном азиатскими и ближневосточными страховыми компаниями&quot;, — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Кроме того, рынок моментально адаптируется к любым ограничениям. Влияние российских потоков нефтеналивных грузов на мировой баланс слишком велико.Поэтому крупные игроки вынуждены находить решения и оптимизировать цепочки поставок, с тем чтобы исключить дефицит ресурсов и скачок цен, добавляет Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.Вдобавок санкции по-прежнему не затрагивают суда, перевозящие нефть по цене ниже потолка в 60 долларов за баррель.В последние недели Urals подешевела и это сняло часть проблем, отмечает Reuters.Рентабельность сохраняетсяИндия в основном закупает Urals, поставки — из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. В феврале доля такого экспорта — 61% (в январе 2025 года — 46%). Практически всю арктическую Arco, транспортируемую из Мурманска, также приобретает Дели. А малосернистая премиальная нефть ВСТО, отгружаемая из порта Восточный (терминал Козьмино), уходит главным образом в Китай (доля Индии в феврале — лишь три процента).Суммарно оба азиатских гиганта забирают почти 90% российского нефтяного экспорта. Разумеется, за такие объемы полагается дисконт.&quot;Это мощный стимул для них: сделать все, чтобы танкерный флот России работал несмотря на санкции. К тому же Индия еще и перепродает сырье третьим странам, включая европейские, извлекая дополнительные дивиденды&quot;, — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Конечно, Россия хорошо зарабатывает — даже с учетом дисконта. А для Азии это возможность ослабить инфляционное давление, уточняет Севостьянов.Тем более что скидки невелики. Так, по данным трейдеров, для Индии в апреле — 2,6-2,8 доллара за баррель (в марте — 2,5-3).Конкуренция обостряетсяВместе с тем успехи России в Азии не дают покоя ближайшему конкуренту — Саудовской Аравии.В феврале 2024 года Эр-Рияд увеличил поставки в Индию до 800 тысяч баррелей в сутки (на 30% за месяц), а в Китай — до 1,6 миллиона.По данным Kpler, в марте 2025-го китайский показатель саудитов — 1,64 миллиона, максимум с августа 2023 года. В феврале было 1,21 миллиона, январе — 1,33. Индийский — 532 тысячи, но это не окончательный результат.Скорее всего, такой напор — часть долгосрочной стратегии Эр-Рияда, направленной на вытеснение России с ключевых азиатских рынков. Саудовская Аравия обладает мощными финансовыми ресурсами и быстро приспосабливается к изменениям. Кроме того, Китай и Индия продолжают диверсифицировать импорт, объясняет Николай Вавилов, эксперт отдела стратегического анализа компании ТР.Однако, подчеркивает Севостьянов, все упирается в два фактора.Во-первых, цены. Саудовская нефть (Arab Light) традиционно дороже Urals, даже с учетом скидок. Если Эр-Рияд пойдет на большие уступки, это ударит по бюджету, который рассчитан на 80 долларов за баррель.Во-вторых, логистика. Россия за два года создала инфраструктуру для поставок в Азию, переориентировала порты. Саудовцам же приходится конкурировать в условиях, когда их главный рынок — Китай — уже на 20% обеспечен российским сырьем.Как бы то ни было, Эр-Рияд, располагающий большими резервными мощностями добычи нефти, попытается "отжать" долю рынка у Москвы. Однако Россия, став ведущим поставщиком, не собирается уступать лидерство.
https://ria.ru/20240321/neft-1934637129.html
https://ria.ru/20250307/tramp-2003734227.html
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экономика, цены на нефть, индия, китай, россия, kpler, urals, brent, arab light, саудовская аравия
Экономика, Цены на нефть, Индия, Китай, Россия, Kpler, Urals, Brent, Arab Light, Саудовская Аравия
Саудиты замахнулись на "азиатский пирог". Москва дала отпор

Экономист Севостьянов: cаудитам будет непросто потеснить Россию в Индии и Китае

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Поставки нефти из России в Индию и Китай просели — помехи создали очередные санкции. Этим попыталась воспользоваться Саудовская Аравия. Однако Пекин и Дели опять закупают у Москвы по максимуму. Наблюдатели констатируют: меры против российского танкерного флота не работают — рынок адаптировался. Саудиты же вряд ли смогут отобрать лакомый азиатский пирог: они проигрывают и ценой, и логистикой.

Поставки вернулись

Джо Байден напоследок ввел санкции на морские перевозки российской нефти, чтобы расстроить отлаженную цепочку поставок. Американские запреты коснулись всех: производителей, страховщиков, судовладельцев, посредников. Цель все та же — сократить нефтегазовые доходы Москвы. В прошлом году они составили 11,131 триллиона рублей — ненамного меньше, чем ожидали (11,309 триллиона).
По данным Kpler, импорт Индии в феврале уменьшился до 1,43 миллиона баррелей в сутки — минимум с января 2023 года. Месяцем ранее было 1,63 миллиона. Морские поставки в Китай из России с январских 1,01 миллиона в феврале просели до 969 тысяч — минимум с декабря 2022-го.
«

Однако уже в марте у Китая, по оценкам Kpler, получится 973 тысячи баррелей в сутки, у Индии — 1,92 миллиона, максимум с июля 2024 года. На самом деле — еще больше, предупреждают сырьевые аналитики.

Пекин и Дели нашли способ обойти санкции, констатирует Reuters. По данным мониторинговых площадок, Москва выпустила на маршруты новые, неподсанкционные танкеры и, судя по всему, в марте экспорт достигнет прошлогодних показателей.
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Моментальная перестройка

Аналитики подчеркивают: речь не столько об обходе санкций, сколько об альтернативных вариантах доставки, не связанных с западными юрисдикциями. Это снижает риск блокировки сделок.
«

"Главная причина несостоятельности западных запретов — отсутствие глобального консенсуса: ни Дели, ни Пекин к ним не присоединились, рассматривая собственную энергобезопасность как приоритет. Китай, Индия, Турция и другие закупают российскую нефть, а обслуживаются наши танкеры теперь в основном азиатскими и ближневосточными страховыми компаниями", — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Кроме того, рынок моментально адаптируется к любым ограничениям. Влияние российских потоков нефтеналивных грузов на мировой баланс слишком велико.
«

Поэтому крупные игроки вынуждены находить решения и оптимизировать цепочки поставок, с тем чтобы исключить дефицит ресурсов и скачок цен, добавляет Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.

Вдобавок санкции по-прежнему не затрагивают суда, перевозящие нефть по цене ниже потолка в 60 долларов за баррель.
В последние недели Urals подешевела и это сняло часть проблем, отмечает Reuters.
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Рентабельность сохраняется

Индия в основном закупает Urals, поставки — из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. В феврале доля такого экспорта — 61% (в январе 2025 года — 46%). Практически всю арктическую Arco, транспортируемую из Мурманска, также приобретает Дели. А малосернистая премиальная нефть ВСТО, отгружаемая из порта Восточный (терминал Козьмино), уходит главным образом в Китай (доля Индии в феврале — лишь три процента).
Суммарно оба азиатских гиганта забирают почти 90% российского нефтяного экспорта. Разумеется, за такие объемы полагается дисконт.
«

"Это мощный стимул для них: сделать все, чтобы танкерный флот России работал несмотря на санкции. К тому же Индия еще и перепродает сырье третьим странам, включая европейские, извлекая дополнительные дивиденды", — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Конечно, Россия хорошо зарабатывает — даже с учетом дисконта. А для Азии это возможность ослабить инфляционное давление, уточняет Севостьянов.
Тем более что скидки невелики. Так, по данным трейдеров, для Индии в апреле — 2,6-2,8 доллара за баррель (в марте — 2,5-3).
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Конкуренция обостряется

Вместе с тем успехи России в Азии не дают покоя ближайшему конкуренту — Саудовской Аравии.
В феврале 2024 года Эр-Рияд увеличил поставки в Индию до 800 тысяч баррелей в сутки (на 30% за месяц), а в Китай — до 1,6 миллиона.
По данным Kpler, в марте 2025-го китайский показатель саудитов — 1,64 миллиона, максимум с августа 2023 года. В феврале было 1,21 миллиона, январе — 1,33. Индийский — 532 тысячи, но это не окончательный результат.
«

Скорее всего, такой напор — часть долгосрочной стратегии Эр-Рияда, направленной на вытеснение России с ключевых азиатских рынков. Саудовская Аравия обладает мощными финансовыми ресурсами и быстро приспосабливается к изменениям. Кроме того, Китай и Индия продолжают диверсифицировать импорт, объясняет Николай Вавилов, эксперт отдела стратегического анализа компании ТР.

Однако, подчеркивает Севостьянов, все упирается в два фактора.
Во-первых, цены. Саудовская нефть (Arab Light) традиционно дороже Urals, даже с учетом скидок. Если Эр-Рияд пойдет на большие уступки, это ударит по бюджету, который рассчитан на 80 долларов за баррель.
Во-вторых, логистика. Россия за два года создала инфраструктуру для поставок в Азию, переориентировала порты. Саудовцам же приходится конкурировать в условиях, когда их главный рынок — Китай — уже на 20% обеспечен российским сырьем.
Как бы то ни было, Эр-Рияд, располагающий большими резервными мощностями добычи нефти, попытается "отжать" долю рынка у Москвы. Однако Россия, став ведущим поставщиком, не собирается уступать лидерство.
 
ЭкономикаЦены на нефтьИндияКитайРоссияKplerUralsBrentArab LightСаудовская Аравия
 
 
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