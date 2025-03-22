https://ria.ru/20250322/neft-2006531232.html
Саудиты замахнулись на "азиатский пирог". Москва дала отпор
Саудиты замахнулись на "азиатский пирог". Москва дала отпор - РИА Новости, 22.03.2025
Саудиты замахнулись на "азиатский пирог". Москва дала отпор
Поставки нефти из России в Индию и Китай просели — помехи создали очередные санкции. Этим попыталась воспользоваться Саудовская Аравия. Однако Пекин и Дели... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:00:00+03:00
2025-03-22T08:00:00+03:00
2025-03-22T08:01:00+03:00
экономика
цены на нефть
индия
китай
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Поставки нефти из России в Индию и Китай просели — помехи создали очередные санкции. Этим попыталась воспользоваться Саудовская Аравия. Однако Пекин и Дели опять закупают у Москвы по максимуму. Наблюдатели констатируют: меры против российского танкерного флота не работают — рынок адаптировался. Саудиты же вряд ли смогут отобрать лакомый азиатский пирог: они проигрывают и ценой, и логистикой.Поставки вернулисьДжо Байден напоследок ввел санкции на морские перевозки российской нефти, чтобы расстроить отлаженную цепочку поставок. Американские запреты коснулись всех: производителей, страховщиков, судовладельцев, посредников. Цель все та же — сократить нефтегазовые доходы Москвы. В прошлом году они составили 11,131 триллиона рублей — ненамного меньше, чем ожидали (11,309 триллиона).По данным Kpler, импорт Индии в феврале уменьшился до 1,43 миллиона баррелей в сутки — минимум с января 2023 года. Месяцем ранее было 1,63 миллиона. Морские поставки в Китай из России с январских 1,01 миллиона в феврале просели до 969 тысяч — минимум с декабря 2022-го.Однако уже в марте у Китая, по оценкам Kpler, получится 973 тысячи баррелей в сутки, у Индии — 1,92 миллиона, максимум с июля 2024 года. На самом деле — еще больше, предупреждают сырьевые аналитики.Пекин и Дели нашли способ обойти санкции, констатирует Reuters. По данным мониторинговых площадок, Москва выпустила на маршруты новые, неподсанкционные танкеры и, судя по всему, в марте экспорт достигнет прошлогодних показателей.Моментальная перестройкаАналитики подчеркивают: речь не столько об обходе санкций, сколько об альтернативных вариантах доставки, не связанных с западными юрисдикциями. Это снижает риск блокировки сделок."Главная причина несостоятельности западных запретов — отсутствие глобального консенсуса: ни Дели, ни Пекин к ним не присоединились, рассматривая собственную энергобезопасность как приоритет. Китай, Индия, Турция и другие закупают российскую нефть, а обслуживаются наши танкеры теперь в основном азиатскими и ближневосточными страховыми компаниями", — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Кроме того, рынок моментально адаптируется к любым ограничениям. Влияние российских потоков нефтеналивных грузов на мировой баланс слишком велико.Поэтому крупные игроки вынуждены находить решения и оптимизировать цепочки поставок, с тем чтобы исключить дефицит ресурсов и скачок цен, добавляет Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.Вдобавок санкции по-прежнему не затрагивают суда, перевозящие нефть по цене ниже потолка в 60 долларов за баррель.В последние недели Urals подешевела и это сняло часть проблем, отмечает Reuters.Рентабельность сохраняетсяИндия в основном закупает Urals, поставки — из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. В феврале доля такого экспорта — 61% (в январе 2025 года — 46%). Практически всю арктическую Arco, транспортируемую из Мурманска, также приобретает Дели. А малосернистая премиальная нефть ВСТО, отгружаемая из порта Восточный (терминал Козьмино), уходит главным образом в Китай (доля Индии в феврале — лишь три процента).Суммарно оба азиатских гиганта забирают почти 90% российского нефтяного экспорта. Разумеется, за такие объемы полагается дисконт."Это мощный стимул для них: сделать все, чтобы танкерный флот России работал несмотря на санкции. К тому же Индия еще и перепродает сырье третьим странам, включая европейские, извлекая дополнительные дивиденды", — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Конечно, Россия хорошо зарабатывает — даже с учетом дисконта. А для Азии это возможность ослабить инфляционное давление, уточняет Севостьянов.Тем более что скидки невелики. Так, по данным трейдеров, для Индии в апреле — 2,6-2,8 доллара за баррель (в марте — 2,5-3).Конкуренция обостряетсяВместе с тем успехи России в Азии не дают покоя ближайшему конкуренту — Саудовской Аравии.В феврале 2024 года Эр-Рияд увеличил поставки в Индию до 800 тысяч баррелей в сутки (на 30% за месяц), а в Китай — до 1,6 миллиона.По данным Kpler, в марте 2025-го китайский показатель саудитов — 1,64 миллиона, максимум с августа 2023 года. В феврале было 1,21 миллиона, январе — 1,33. Индийский — 532 тысячи, но это не окончательный результат.Скорее всего, такой напор — часть долгосрочной стратегии Эр-Рияда, направленной на вытеснение России с ключевых азиатских рынков. Саудовская Аравия обладает мощными финансовыми ресурсами и быстро приспосабливается к изменениям. Кроме того, Китай и Индия продолжают диверсифицировать импорт, объясняет Николай Вавилов, эксперт отдела стратегического анализа компании ТР.Однако, подчеркивает Севостьянов, все упирается в два фактора.Во-первых, цены. Саудовская нефть (Arab Light) традиционно дороже Urals, даже с учетом скидок. Если Эр-Рияд пойдет на большие уступки, это ударит по бюджету, который рассчитан на 80 долларов за баррель.Во-вторых, логистика. Россия за два года создала инфраструктуру для поставок в Азию, переориентировала порты. Саудовцам же приходится конкурировать в условиях, когда их главный рынок — Китай — уже на 20% обеспечен российским сырьем.Как бы то ни было, Эр-Рияд, располагающий большими резервными мощностями добычи нефти, попытается "отжать" долю рынка у Москвы. Однако Россия, став ведущим поставщиком, не собирается уступать лидерство.
https://ria.ru/20240321/neft-1934637129.html
https://ria.ru/20250307/tramp-2003734227.html
https://ria.ru/20250319/neft-2005860990.html
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экономика, цены на нефть, индия, китай, россия, kpler, urals, brent, arab light, саудовская аравия
Экономика, Цены на нефть, Индия, Китай, Россия, Kpler, Urals, Brent, Arab Light, Саудовская Аравия
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Поставки нефти из России в Индию и Китай просели — помехи создали очередные санкции. Этим попыталась воспользоваться Саудовская Аравия. Однако Пекин и Дели опять закупают у Москвы по максимуму. Наблюдатели констатируют: меры против российского танкерного флота не работают — рынок адаптировался. Саудиты же вряд ли смогут отобрать лакомый азиатский пирог: они проигрывают и ценой, и логистикой.
Джо Байден напоследок ввел санкции на морские перевозки российской нефти, чтобы расстроить отлаженную цепочку поставок. Американские запреты коснулись всех: производителей, страховщиков, судовладельцев, посредников. Цель все та же — сократить нефтегазовые доходы Москвы. В прошлом году они составили 11,131 триллиона рублей — ненамного меньше, чем ожидали (11,309 триллиона).
По данным Kpler, импорт Индии в феврале уменьшился до 1,43 миллиона баррелей в сутки — минимум с января 2023 года. Месяцем ранее было 1,63 миллиона. Морские поставки в Китай из России с январских 1,01 миллиона в феврале просели до 969 тысяч — минимум с декабря 2022-го.
«
Однако уже в марте у Китая, по оценкам Kpler, получится 973 тысячи баррелей в сутки, у Индии — 1,92 миллиона, максимум с июля 2024 года. На самом деле — еще больше, предупреждают сырьевые аналитики.
Пекин и Дели нашли способ обойти санкции, констатирует Reuters. По данным мониторинговых площадок, Москва выпустила на маршруты новые, неподсанкционные танкеры и, судя по всему, в марте экспорт достигнет прошлогодних показателей.
Аналитики подчеркивают: речь не столько об обходе санкций, сколько об альтернативных вариантах доставки, не связанных с западными юрисдикциями. Это снижает риск блокировки сделок.
«
"Главная причина несостоятельности западных запретов — отсутствие глобального консенсуса: ни Дели, ни Пекин к ним не присоединились, рассматривая собственную энергобезопасность как приоритет. Китай, Индия, Турция и другие закупают российскую нефть, а обслуживаются наши танкеры теперь в основном азиатскими и ближневосточными страховыми компаниями", — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Кроме того, рынок моментально адаптируется к любым ограничениям. Влияние российских потоков нефтеналивных грузов на мировой баланс слишком велико.
«
Поэтому крупные игроки вынуждены находить решения и оптимизировать цепочки поставок, с тем чтобы исключить дефицит ресурсов и скачок цен, добавляет Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.
Вдобавок санкции по-прежнему не затрагивают суда, перевозящие нефть по цене ниже потолка в 60 долларов за баррель.
В последние недели Urals подешевела и это сняло часть проблем, отмечает Reuters.
Рентабельность сохраняется
Индия в основном закупает Urals, поставки — из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. В феврале доля такого экспорта — 61% (в январе 2025 года — 46%). Практически всю арктическую Arco, транспортируемую из Мурманска, также приобретает Дели. А малосернистая премиальная нефть ВСТО, отгружаемая из порта Восточный (терминал Козьмино), уходит главным образом в Китай (доля Индии в феврале — лишь три процента).
Суммарно оба азиатских гиганта забирают почти 90% российского нефтяного экспорта. Разумеется, за такие объемы полагается дисконт.
«
"Это мощный стимул для них: сделать все, чтобы танкерный флот России работал несмотря на санкции. К тому же Индия еще и перепродает сырье третьим странам, включая европейские, извлекая дополнительные дивиденды", — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Конечно, Россия хорошо зарабатывает — даже с учетом дисконта. А для Азии это возможность ослабить инфляционное давление, уточняет Севостьянов.
Тем более что скидки невелики. Так, по данным трейдеров, для Индии в апреле — 2,6-2,8 доллара за баррель (в марте — 2,5-3).
Вместе с тем успехи России в Азии не дают покоя ближайшему конкуренту — Саудовской Аравии.
В феврале 2024 года Эр-Рияд увеличил поставки в Индию до 800 тысяч баррелей в сутки (на 30% за месяц), а в Китай — до 1,6 миллиона.
По данным Kpler, в марте 2025-го китайский показатель саудитов — 1,64 миллиона, максимум с августа 2023 года. В феврале было 1,21 миллиона, январе — 1,33. Индийский — 532 тысячи, но это не окончательный результат.
«
Скорее всего, такой напор — часть долгосрочной стратегии Эр-Рияда, направленной на вытеснение России с ключевых азиатских рынков. Саудовская Аравия обладает мощными финансовыми ресурсами и быстро приспосабливается к изменениям. Кроме того, Китай и Индия продолжают диверсифицировать импорт, объясняет Николай Вавилов, эксперт отдела стратегического анализа компании ТР.
Однако, подчеркивает Севостьянов, все упирается в два фактора.
Во-первых, цены. Саудовская нефть (Arab Light) традиционно дороже Urals, даже с учетом скидок. Если Эр-Рияд пойдет на большие уступки, это ударит по бюджету, который рассчитан на 80 долларов за баррель.
Во-вторых, логистика. Россия за два года создала инфраструктуру для поставок в Азию, переориентировала порты. Саудовцам же приходится конкурировать в условиях, когда их главный рынок — Китай — уже на 20% обеспечен российским сырьем.
Как бы то ни было, Эр-Рияд, располагающий большими резервными мощностями добычи нефти, попытается "отжать" долю рынка у Москвы. Однако Россия, став ведущим поставщиком, не собирается уступать лидерство.