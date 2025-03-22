Трампу не нужно выходить из НАТО, чтобы подорвать альянс, пишет Newsweek
Newsweek: Трамп может различными способами подорвать деятельность НАТО
© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может различными способами подорвать деятельность НАТО, для этого ему нет необходимости выходить из альянса, сообщает американский журнал Newsweek.
"По Европе прокатилась волна ужаса, что США под руководством… президента Дональда Трампа могут выйти из НАТО. Однако Трампу, известному своим скептическим отношением к трансатлантическому альянсу под предводительством США, нет необходимости выходить из НАТО, чтобы его развалить", - говорится в материале на сайте издания.
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Журнал отмечает, что официальный выход из альянса – это длительный процесс. Даже уведомить остальных членов о решении покинуть союз необходимо за год, не говоря уже о необходимости провести консультации с рядом комитетов конгресса США и получить его одобрение.
Чтобы избежать всех формальностей, Трамп, по мнению доцента Эксетерского университета Дэвида Благдена, может просто заставить других стран-членов усомниться в приверженности США статье 5 Договора о НАТО о коллективной обороне.
Как отмечает издание, подобный эффект будет иметь сворачивание масштабного присутствия американских вооруженных сил в Европе, прекращение участия в учениях НАТО, а также отказ от поста верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, который на протяжении почти 75 лет занимает исключительно американский генерал.
В начале марта телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.