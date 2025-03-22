https://ria.ru/20250322/nasa-2006643439.html

НАСА за неделю сократило расходы на 420 миллионов долларов

НАСА за неделю сократило расходы на 420 миллионов долларов - РИА Новости, 22.03.2025

НАСА за неделю сократило расходы на 420 миллионов долларов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) за неделю сократило свои расходы на 420 миллионов долларов, сообщил... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T11:36:00+03:00

2025-03-22T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) за неделю сократило свои расходы на 420 миллионов долларов, сообщил возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) на его официальной странице в соцсети X. "Хорошая работа НАСА на этой неделе: устранили свои неиспользуемые закупочные карты (около 80%), расторгли ненужные контракты на сумму приблизительно 420 миллионов долларов, включая те, которые обошлись в 45 миллионов долларов, с тремя различными консультантами для службы поддержки изменений корпоративного управления (15-миллионный с каждым)", - говорится в сообщении DOGE.Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250222/doge-2001019148.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон, наса