НАСА за неделю сократило расходы на 420 миллионов долларов
НАСА в результате работы DOGE за неделю сократило расходы на 420 млн долларов
Логотип НАСА. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) за неделю сократило свои расходы на 420 миллионов долларов, сообщил возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) на его официальной странице в соцсети X.
"Хорошая работа НАСА на этой неделе: устранили свои неиспользуемые закупочные карты (около 80%), расторгли ненужные контракты на сумму приблизительно 420 миллионов долларов, включая те, которые обошлись в 45 миллионов долларов, с тремя различными консультантами для службы поддержки изменений корпоративного управления (15-миллионный с каждым)", - говорится в сообщении DOGE.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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