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НАСА за неделю сократило расходы на 420 миллионов долларов - РИА Новости, 22.03.2025
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11:36 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/nasa-2006643439.html
НАСА за неделю сократило расходы на 420 миллионов долларов
НАСА за неделю сократило расходы на 420 миллионов долларов - РИА Новости, 22.03.2025
НАСА за неделю сократило расходы на 420 миллионов долларов
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) за неделю сократило свои расходы на 420 миллионов долларов, сообщил... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:36:00+03:00
2025-03-22T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) за неделю сократило свои расходы на 420 миллионов долларов, сообщил возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) на его официальной странице в соцсети X. "Хорошая работа НАСА на этой неделе: устранили свои неиспользуемые закупочные карты (около 80%), расторгли ненужные контракты на сумму приблизительно 420 миллионов долларов, включая те, которые обошлись в 45 миллионов долларов, с тремя различными консультантами для службы поддержки изменений корпоративного управления (15-миллионный с каждым)", - говорится в сообщении DOGE.Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон, наса
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон, НАСА
НАСА за неделю сократило расходы на 420 миллионов долларов

НАСА в результате работы DOGE за неделю сократило расходы на 420 млн долларов

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) за неделю сократило свои расходы на 420 миллионов долларов, сообщил возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) на его официальной странице в соцсети X.
"Хорошая работа НАСА на этой неделе: устранили свои неиспользуемые закупочные карты (около 80%), расторгли ненужные контракты на сумму приблизительно 420 миллионов долларов, включая те, которые обошлись в 45 миллионов долларов, с тремя различными консультантами для службы поддержки изменений корпоративного управления (15-миллионный с каждым)", - говорится в сообщении DOGE.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампМайк ДжонсонНАСА
 
 
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