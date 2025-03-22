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На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину - РИА Новости, 22.03.2025
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22:13 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/moskva-2006719031.html
На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину
На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину - РИА Новости, 22.03.2025
На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину
Автобус насмерть задавил мужчину, который упал на проезжую часть на западе Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T22:13:00+03:00
2025-03-22T22:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Автобус насмерть задавил мужчину, который упал на проезжую часть на западе Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы. "По предварительным данным, на улице 26 Бакинских комиссаров в районе дома три водитель автобуса совершил наезд на мужчину, который упал на проезжую часть перед автобусом. В результате дорожной аварии мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В столичной Госавтоинспекции отметили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину

На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину, упавшего на проезжую часть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Автобус насмерть задавил мужчину, который упал на проезжую часть на западе Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы.
"По предварительным данным, на улице 26 Бакинских комиссаров в районе дома три водитель автобуса совершил наезд на мужчину, который упал на проезжую часть перед автобусом. В результате дорожной аварии мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В столичной Госавтоинспекции отметили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
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