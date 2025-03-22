https://ria.ru/20250322/moskva-2006719031.html

На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину

На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину - РИА Новости, 22.03.2025

На западе Москвы автобус насмерть задавил мужчину

Автобус насмерть задавил мужчину, который упал на проезжую часть на западе Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы. РИА Новости, 22.03.2025

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Автобус насмерть задавил мужчину, который упал на проезжую часть на западе Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы. "По предварительным данным, на улице 26 Бакинских комиссаров в районе дома три водитель автобуса совершил наезд на мужчину, который упал на проезжую часть перед автобусом. В результате дорожной аварии мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В столичной Госавтоинспекции отметили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20250321/peshehod-2006580429.html

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происшествия, москва, россия