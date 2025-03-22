https://ria.ru/20250322/moskva-2006643864.html

В Москве грузовик насмерть сбил ребенка

В Москве грузовик насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 22.03.2025

В Москве грузовик насмерть сбил ребенка

Грузовик насмерть сбил десятилетнего ребенка на севере Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T11:43:00+03:00

2025-03-22T11:43:00+03:00

2025-03-22T14:19:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Грузовик насмерть сбил десятилетнего ребенка на севере Москвы, сообщает столичная прокуратура. "По предварительным данным, на Михалковской улице грузовой автомобиль совершил наезд на ребенка, десятилетний ребенок скончался на месте", — говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250204/moskva-1997385430.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва