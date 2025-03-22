https://ria.ru/20250322/moskva-2006643864.html
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 22.03.2025
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка
Грузовик насмерть сбил десятилетнего ребенка на севере Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:43:00+03:00
2025-03-22T11:43:00+03:00
2025-03-22T14:19:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Грузовик насмерть сбил десятилетнего ребенка на севере Москвы, сообщает столичная прокуратура. "По предварительным данным, на Михалковской улице грузовой автомобиль совершил наезд на ребенка, десятилетний ребенок скончался на месте", — говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250204/moskva-1997385430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка
На севере Москвы грузовик насмерть сбил десятилетнего ребенка