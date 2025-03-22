https://ria.ru/20250322/moskva-2006617426.html

Общественник предложил переименовать Винницкую и Житомирскую улицы в Москве

Общественник предложил переименовать Винницкую и Житомирскую улицы в Москве - РИА Новости, 22.03.2025

Общественник предложил переименовать Винницкую и Житомирскую улицы в Москве

Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил переименовать Винницкую и Житомирскую улицы в Москве в честь... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T03:41:00+03:00

2025-03-22T03:41:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил переименовать Винницкую и Житомирскую улицы в Москве в честь героев СВО, соответствующее обращение в адрес мэра столицы Сергея Собянина есть в распоряжении РИА Новости. Винницкую улицу на территории района Раменки предлагается переименовать в улицу Героя генерала Кириллова; Житомирскую улицу на территории района Фили-Давыдково в улицу Героя Бориса Журавлева; Вильнюсскую улицу в районе Ясенево в улицу Героя Валентина Гейко."Предлагаемые меры по переименованию улиц с названиями из недружественных стран в честь Героев СВО — это не просто символический жест. Это стратегически важный шаг по укреплению национальной идентичности, воспитанию патриотизма и сохранению исторической памяти", — следует из обращения. В письме отмечается, что такое решение необходимо принять для восстановления исторической справедливости, воспитания патриотизма и создания позитивной повестки в информационном поле. В то время как "названия улиц, связанные с украинскими топонимами, в сознании граждан уже неразрывно переплетены с русофобской политикой киевского режима".Для того чтобы учесть мнения местных жителей, проживающих на вышеуказанных улицах, предлагается провести общественное обсуждение, включающее опрос и голосование населения через портал mos.ru.Как рассказал РИА Новости Корсунов, на текущий момент ответа из мэрии на письмо он еще не получал. "Надеемся на ускоренный (Ответ – Прим. ред.) в силу того, что тема такая, как нам кажется, важная", — отметил собеседник.

https://ria.ru/20250201/mironov-1996788013.html

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в мире, москва, ясенево, сергей собянин