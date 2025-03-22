https://ria.ru/20250322/moshenniki-2006617814.html

МВД рассказало о схеме мошенников с продажей лекарств по "льготным" ценам

МВД рассказало о схеме мошенников с продажей лекарств по "льготным" ценам - РИА Новости, 22.03.2025

МВД рассказало о схеме мошенников с продажей лекарств по "льготным" ценам

МВД РФ призвало пенсионеров не верить мошенникам, занимающимся продажей лекарств по "льготным" ценам, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомилось... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T03:46:00+03:00

2025-03-22T03:46:00+03:00

2025-03-22T03:46:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:135:3456:2079_1920x0_80_0_0_55ff491ac39d8992808666275720fbea.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. МВД РФ призвало пенсионеров не верить мошенникам, занимающимся продажей лекарств по "льготным" ценам, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Правоохранители поясняют, что с пенсионерами по телефону может связаться незнакомец, который предлагает приобрести лекарства по "льготным" ценам. В таком случае жертва обмана рискует получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе.

https://ria.ru/20250321/moshenniki-2006571225.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество