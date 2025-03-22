https://ria.ru/20250322/moshenniki-2006617814.html
МВД рассказало о схеме мошенников с продажей лекарств по "льготным" ценам
МВД рассказало о схеме мошенников с продажей лекарств по "льготным" ценам - РИА Новости, 22.03.2025
МВД рассказало о схеме мошенников с продажей лекарств по "льготным" ценам
МВД РФ призвало пенсионеров не верить мошенникам, занимающимся продажей лекарств по "льготным" ценам, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомилось... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:46:00+03:00
2025-03-22T03:46:00+03:00
2025-03-22T03:46:00+03:00
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. МВД РФ призвало пенсионеров не верить мошенникам, занимающимся продажей лекарств по "льготным" ценам, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Правоохранители поясняют, что с пенсионерами по телефону может связаться незнакомец, который предлагает приобрести лекарства по "льготным" ценам. В таком случае жертва обмана рискует получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе.
https://ria.ru/20250321/moshenniki-2006571225.html
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общество
МВД рассказало о схеме мошенников с продажей лекарств по "льготным" ценам
МВД: мошенники продают пустышки под видом лекарств по льготным ценам