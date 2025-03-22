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В Молдавии отметили 81-ю годовщину освобождения от фашизма - РИА Новости, 22.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:59 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/moldaviya-2006721740.html
В Молдавии отметили 81-ю годовщину освобождения от фашизма
В Молдавии отметили 81-ю годовщину освобождения от фашизма - РИА Новости, 22.03.2025
В Молдавии отметили 81-ю годовщину освобождения от фашизма
Город Дрокия на севере Молдавии отметил в субботу 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков праздничным шествием и концертом с возложением... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T22:59:00+03:00
2025-03-22T22:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
румыния
венгрия
дмитрий короленко
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Город Дрокия на севере Молдавии отметил в субботу 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков праздничным шествием и концертом с возложением цветов к памятнику воинам-освободителям, а завершилось мероприятие вечерней акцией "Свеча памяти", сообщает пресс-служба оппозиционного в республике блока "Победа". "Представители блока "Победа" вместе с жителями Дрокии почтили память героев. Под звуки легендарной "Катюши" мы возложили цветы к памятнику воинам-освободителям. Наши молодые активисты исполнили танец в честь тех, кто сражался за Родину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. После торжественного митинга депутаты "Победы" навестили ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Короленко, передали ему подарки и слова благодарности от всего блока. В 18 лет Дмитрий Николаевич отправился на фронт, прошел войну, затем служил в Советской армии, а затем трудился на благо страны. Короленко - кавалер Ордена Красного Знамени и Ордена Республики Молдова. "День завершился акцией "Свеча памяти". Представители нашего молодежного крыла выложили огнями слово "Победа" и дату освобождения Дрокии. Память о героях - это свет, который не гаснет", - поясняется в публикации. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20240824/moldaviya-1968293007.html
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в мире, молдавия, румыния, венгрия, дмитрий короленко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия, Дмитрий Короленко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Молдавии отметили 81-ю годовщину освобождения от фашизма

Город Дрокия в Молдавии отметил 81-ю годовщину освобождения от фашистов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Город Дрокия на севере Молдавии отметил в субботу 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков праздничным шествием и концертом с возложением цветов к памятнику воинам-освободителям, а завершилось мероприятие вечерней акцией "Свеча памяти", сообщает пресс-служба оппозиционного в республике блока "Победа".
"Представители блока "Победа" вместе с жителями Дрокии почтили память героев. Под звуки легендарной "Катюши" мы возложили цветы к памятнику воинам-освободителям. Наши молодые активисты исполнили танец в честь тех, кто сражался за Родину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
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После торжественного митинга депутаты "Победы" навестили ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Короленко, передали ему подарки и слова благодарности от всего блока. В 18 лет Дмитрий Николаевич отправился на фронт, прошел войну, затем служил в Советской армии, а затем трудился на благо страны. Короленко - кавалер Ордена Красного Знамени и Ордена Республики Молдова.
"День завершился акцией "Свеча памяти". Представители нашего молодежного крыла выложили огнями слово "Победа" и дату освобождения Дрокии. Память о героях - это свет, который не гаснет", - поясняется в публикации.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияРумынияВенгрияДмитрий Короленко80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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