https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006724094.html
Михалков не верит в возобновление интереса Голливуда к российскому кино
Михалков не верит в возобновление интереса Голливуда к российскому кино - РИА Новости, 22.03.2025
Михалков не верит в возобновление интереса Голливуда к российскому кино
Режиссер Никита Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кинематографе. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T23:39:00+03:00
2025-03-22T23:39:00+03:00
2025-03-22T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кинематографе. "Я им не верю. Они существуют в парадигме выгоды", - сказал он в ходе творческого вечера в Москве, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Голливуд после оказанного внимания российским актерам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну снова обратить внимание на российское кино. Михалков отметил, что Борисов замечательно сыграл Пушкина в фильме "Пророк. История Александра Пушкина", но "Анору", за которую актера номинировали на "Оскар", оценил невысоко. "Какая картина - такой и "Оскар"… Но если рассматривать эту картину как кино, это даже как-то неловко называть", - заключил Михалков. Церемония вручения премии "Оскар" состоялась 2 марта. Кроме победы в главной номинации "Оскар" получил режиссер "Аноры" Шон Бейкер, исполнительница главной роли Майки Мэдисон, фильм также завоевал призы за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. В "Аноре" сыграли российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов также был номинирован за мужскую роль вторую плана, но уступил Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль".
https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722972.html
https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
голливуд, никита михалков, марк эйдельштейн (актер), новости культуры
Культура, Голливуд, Никита Михалков, Марк Эйдельштейн (актер), Новости культуры
Михалков не верит в возобновление интереса Голливуда к российскому кино
Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кино