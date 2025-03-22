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Михалков не верит в возобновление интереса Голливуда к российскому кино - РИА Новости, 22.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:39 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006724094.html
Михалков не верит в возобновление интереса Голливуда к российскому кино
Михалков не верит в возобновление интереса Голливуда к российскому кино - РИА Новости, 22.03.2025
Михалков не верит в возобновление интереса Голливуда к российскому кино
Режиссер Никита Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кинематографе. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T23:39:00+03:00
2025-03-22T23:39:00+03:00
культура
голливуд
никита михалков
марк эйдельштейн (актер)
новости культуры
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кинематографе. "Я им не верю. Они существуют в парадигме выгоды", - сказал он в ходе творческого вечера в Москве, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Голливуд после оказанного внимания российским актерам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну снова обратить внимание на российское кино. Михалков отметил, что Борисов замечательно сыграл Пушкина в фильме "Пророк. История Александра Пушкина", но "Анору", за которую актера номинировали на "Оскар", оценил невысоко. "Какая картина - такой и "Оскар"… Но если рассматривать эту картину как кино, это даже как-то неловко называть", - заключил Михалков. Церемония вручения премии "Оскар" состоялась 2 марта. Кроме победы в главной номинации "Оскар" получил режиссер "Аноры" Шон Бейкер, исполнительница главной роли Майки Мэдисон, фильм также завоевал призы за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. В "Аноре" сыграли российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов также был номинирован за мужскую роль вторую плана, но уступил Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль".
https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722972.html
https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722691.html
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голливуд, никита михалков, марк эйдельштейн (актер), новости культуры
Культура, Голливуд, Никита Михалков, Марк Эйдельштейн (актер), Новости культуры
Михалков не верит в возобновление интереса Голливуда к российскому кино

Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кино

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Никита Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кинематографе.
"Я им не верю. Они существуют в парадигме выгоды", - сказал он в ходе творческого вечера в Москве, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Голливуд после оказанного внимания российским актерам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну снова обратить внимание на российское кино.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Вчера, 23:17
Михалков отметил, что Борисов замечательно сыграл Пушкина в фильме "Пророк. История Александра Пушкина", но "Анору", за которую актера номинировали на "Оскар", оценил невысоко.
«
"Какая картина - такой и "Оскар"… Но если рассматривать эту картину как кино, это даже как-то неловко называть", - заключил Михалков.
Церемония вручения премии "Оскар" состоялась 2 марта. Кроме победы в главной номинации "Оскар" получил режиссер "Аноры" Шон Бейкер, исполнительница главной роли Майки Мэдисон, фильм также завоевал призы за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.
В "Аноре" сыграли российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов также был номинирован за мужскую роль вторую плана, но уступил Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль".
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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КультураГолливудНикита МихалковМарк Эйдельштейн (актер)Новости культуры
 
 
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