https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722691.html

Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс

Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс - РИА Новости, 22.03.2025

Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс

Режиссер Никита Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс, но активно поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T23:13:00+03:00

2025-03-22T23:13:00+03:00

2025-03-22T23:13:00+03:00

культура

донбасс

москва

никита михалков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38959/70/389597025_0:375:4260:2771_1920x0_80_0_0_e9ce2d8d32c30a79451b4f5dd954cfef.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс, но активно поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии кинематографического и театрального искусства. "Я считаю, что сегодня снять картину про происходящее в Донбассе я не возьмусь", - заявил Михалков в ходе творческого вечера в Москве. Отвечая на вопрос РИА Новости, режиссер подчеркнул, что не чувствует еще "той зрелости внутренней, которая могла бы дать право это делать". Однако он добавил, что поддерживает такие проекты. "У меня ребята мои из Академии (Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова - ред.) уехали сейчас на Донбасс. Они уже сняли несколько картин и сейчас сделают. Нет, нет, это я поддерживаю, конечно", - заверил режиссер. Творческий вечер Михалкова "Территория моей любви" прошел в субботу в Доме музыки в Москве.

https://ria.ru/20250322/krokus-2006701915.html

донбасс

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, москва, никита михалков