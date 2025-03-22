https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722691.html
Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс
Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс - РИА Новости, 22.03.2025
Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс
Режиссер Никита Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс, но активно поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T23:13:00+03:00
2025-03-22T23:13:00+03:00
2025-03-22T23:13:00+03:00
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никита михалков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс, но активно поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии кинематографического и театрального искусства. "Я считаю, что сегодня снять картину про происходящее в Донбассе я не возьмусь", - заявил Михалков в ходе творческого вечера в Москве. Отвечая на вопрос РИА Новости, режиссер подчеркнул, что не чувствует еще "той зрелости внутренней, которая могла бы дать право это делать". Однако он добавил, что поддерживает такие проекты. "У меня ребята мои из Академии (Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова - ред.) уехали сейчас на Донбасс. Они уже сняли несколько картин и сейчас сделают. Нет, нет, это я поддерживаю, конечно", - заверил режиссер. Творческий вечер Михалкова "Территория моей любви" прошел в субботу в Доме музыки в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, москва, никита михалков
Культура, Донбасс, Москва, Никита Михалков
Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс
Михалков сам не готов снять фильм о Донбассе, но поддерживает такие проекты