В Германии доля мигрантов среди безработных превысила 30 процентов
Bild: доля мигрантов среди безработных жителей Германии достигла 33 процентов
© AP Photo / Markus SchreiberПрибывшие мигранты на перроне одной из станций в Германии
© AP Photo / Markus Schreiber
Прибывшие мигранты на перроне одной из станций в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Доля мигрантов среди жителей Германии, страдающих от долгосрочной безработицы, достигла 33% в 2024 году, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ Федерального агентства по трудоустройству на запрос депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рене Шпрингера.
В Германии "долгосрочно безработными" считаются люди, которые не могут найти работу по крайней мере на протяжении года.
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"В 2024 году доля иностранцев составила уже около 33%. Около 317 тысяч из почти 972 тысяч страдающих от долгосрочной безработицы… не имеют немецкого паспорта", - говорится в статье.
Еще в 2018 году, по данным агентства, их доля составляла 23%.
В 2024 году 533 тысячи жителей Германии не могли найти работу более двух лет, а 260 тысяч - более четырех лет, пишет Bild. При этом не указывается, сколько из них не являлись гражданами ФРГ.
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