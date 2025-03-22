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В Германии доля мигрантов среди безработных превысила 30 процентов - РИА Новости, 22.03.2025
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17:55 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/migranty-2006685402.html
В Германии доля мигрантов среди безработных превысила 30 процентов
В Германии доля мигрантов среди безработных превысила 30 процентов - РИА Новости, 22.03.2025
В Германии доля мигрантов среди безработных превысила 30 процентов
Доля мигрантов среди жителей Германии, страдающих от долгосрочной безработицы, достигла 33% в 2024 году, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ Федерального... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:55:00+03:00
2025-03-22T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Доля мигрантов среди жителей Германии, страдающих от долгосрочной безработицы, достигла 33% в 2024 году, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ Федерального агентства по трудоустройству на запрос депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рене Шпрингера. В Германии "долгосрочно безработными" считаются люди, которые не могут найти работу по крайней мере на протяжении года. "В 2024 году доля иностранцев составила уже около 33%. Около 317 тысяч из почти 972 тысяч страдающих от долгосрочной безработицы… не имеют немецкого паспорта", - говорится в статье. Еще в 2018 году, по данным агентства, их доля составляла 23%. В 2024 году 533 тысячи жителей Германии не могли найти работу более двух лет, а 260 тысяч - более четырех лет, пишет Bild. При этом не указывается, сколько из них не являлись гражданами ФРГ.
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в мире, германия, bild
В мире, Германия, Bild
В Германии доля мигрантов среди безработных превысила 30 процентов

Bild: доля мигрантов среди безработных жителей Германии достигла 33 процентов

© AP Photo / Markus SchreiberПрибывшие мигранты на перроне одной из станций в Германии
Прибывшие мигранты на перроне одной из станций в Германии - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Прибывшие мигранты на перроне одной из станций в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Доля мигрантов среди жителей Германии, страдающих от долгосрочной безработицы, достигла 33% в 2024 году, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ Федерального агентства по трудоустройству на запрос депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рене Шпрингера.
В Германии "долгосрочно безработными" считаются люди, которые не могут найти работу по крайней мере на протяжении года.
«
"В 2024 году доля иностранцев составила уже около 33%. Около 317 тысяч из почти 972 тысяч страдающих от долгосрочной безработицы… не имеют немецкого паспорта", - говорится в статье.
Еще в 2018 году, по данным агентства, их доля составляла 23%.
В 2024 году 533 тысячи жителей Германии не могли найти работу более двух лет, а 260 тысяч - более четырех лет, пишет Bild. При этом не указывается, сколько из них не являлись гражданами ФРГ.
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