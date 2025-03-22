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ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 22.03.2025 (обновлено: 12:20 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/mig-29-2006646166.html
ПВО сбила украинский МиГ-29
ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 22.03.2025
ПВО сбила украинский МиГ-29
Российские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбили пять бомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 142 беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:14:00+03:00
2025-03-22T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
миг-29
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбили пять бомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 142 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135-ти районах.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006618001.html
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россия, украина, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, МиГ-29
ПВО сбила украинский МиГ-29

Минобороны сообщило об уничтожении украинского МиГ-29

© AP Photo / LIBKOSИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / LIBKOS
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбили пять бомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 142 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135-ти районах.
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