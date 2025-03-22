https://ria.ru/20250322/mig-29-2006646166.html

ПВО сбила украинский МиГ-29

ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 22.03.2025

ПВО сбила украинский МиГ-29

Российские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбили пять бомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 142 беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:14:00+03:00

2025-03-22T12:14:00+03:00

2025-03-22T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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миг-29

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбили пять бомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 142 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135-ти районах.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006618001.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, миг-29