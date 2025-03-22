https://ria.ru/20250322/mid-2006659643.html

МИД заявил о праве России ответить на атаки ВСУ на энергообъекты

МИД заявил о праве России ответить на атаки ВСУ на энергообъекты - РИА Новости, 22.03.2025

МИД заявил о праве России ответить на атаки ВСУ на энергообъекты

Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:17:00+03:00

2025-03-22T14:17:00+03:00

2025-03-22T15:31:00+03:00

россия

москва

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте ведомства."Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный", — указала дипломат.Она подчеркнула, что такими шагами Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. "Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс", — добавила Захарова.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огня Во вторник президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Затем — ночью 21 марта — отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025 года с нее транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима.При этом российские военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)