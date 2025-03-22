Россия найдет покупателей в случае отказа Японии от ее СПГ, заявили в МИД
МИД: Россия найдет покупателей при отказе Японии от ее СПГ, в том числе в Азии
Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Россия и Япония сохраняют конструктивное взаимодействие в сфере энергетики, но в случае отказа Токио от такой кооперации Москва найдет покупателей своего сжиженного природного газа, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Сфера энергетики – одна из немногих, где между Россией и Японией сохраняется конструктивное взаимодействие. Японская сторона официально признает критическую важность совместных нефтегазовых проектов для обеспечения национальной энергетической безопасности, сохраняя на данном этапе участие своих компаний в них", - сказала она.
Воробьева добавила, что Москва также учитывает заявления Токио в рамках G7 о намерении избавиться от российских энергоносителей, а также принимает в расчет предлагаемую Вашингтоном правительству Японии инициативу производства газа на Аляске, которая в перспективе может быть использована для вытеснения российского СПГ с японского рынка.
"Безусловно, выбор дальнейших действий – за Японией. Наши топливные ресурсы в любом случае найдут своего потребителя как в Азии, так и в других регионах мира", - отметила Воробьева.
Она подчеркнула, что участие Токио проекте – "Арктик СПГ-2" – было фактически заблокировано из-за санкций США.
Япония в апреле 2024 года заявила, что намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ, так как считает их важными для энергетической безопасности. Страна сейчас сохраняет свои доли в двух нефтегазовых проектах - "Сахалин 1" и "Сахалин 2".
Япония также рассчитывала покупать 2 миллиона тонн в год с проекта "Арктик СПГ 2". Однако США ввели санкции в ноябре 2023 года, внеся тогда в список рестрикций ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует проект. В мае 2024 года Вашингтон ввел санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ 2".
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