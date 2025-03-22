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Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2025
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09:31 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/mid-2006632956.html
Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО, заявили в МИД
Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2025
Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО, заявили в МИД
РФ обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:31:00+03:00
2025-03-22T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. РФ обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи "натофикации" Азии… Постоянно наращивается спектр и состав участников учений НАТО в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии – вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "тотальной войны", - сказала дипломат. Также, по ее словам, в ходе учений "прорабатывается логистика переброски в регион сил и средств НАТО, видны попытки через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие здесь ударных ВВС евроатлантических государств". По словам Воробьевой, одним из наиболее активных сторонников более глубокого вовлечения НАТО в дела АТР является Япония, которая "продвигает известный тезис о "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" с явным антикитайским и антироссийским подтекстом". "На таком фоне наблюдаем увеличение интенсивности совместных учений Токио с внерегиональными европейскими странами, в том числе с доступом иностранных подразделений к объектам военной инфраструктуры островного государства", - сказала дипломат. Она отметила, что Москва "в целях укрепления мира и стабильности" в регионе наращивает кооперацию во внешнеполитической и оборонной сферах со своими партнерами, в том числе с Китаем.
https://ria.ru/20250228/shoygu-2002363108.html
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россия, атр, азия, людмила воробьева, нато
Россия, АТР, Азия, Людмила Воробьева, НАТО
Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО, заявили в МИД

МИД: Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО в АТР

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. РФ обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи "натофикации" Азии… Постоянно наращивается спектр и состав участников учений НАТО в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии – вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "тотальной войны", - сказала дипломат.
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Также, по ее словам, в ходе учений "прорабатывается логистика переброски в регион сил и средств НАТО, видны попытки через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие здесь ударных ВВС евроатлантических государств".
По словам Воробьевой, одним из наиболее активных сторонников более глубокого вовлечения НАТО в дела АТР является Япония, которая "продвигает известный тезис о "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" с явным антикитайским и антироссийским подтекстом".
«
"На таком фоне наблюдаем увеличение интенсивности совместных учений Токио с внерегиональными европейскими странами, в том числе с доступом иностранных подразделений к объектам военной инфраструктуры островного государства", - сказала дипломат.
Она отметила, что Москва "в целях укрепления мира и стабильности" в регионе наращивает кооперацию во внешнеполитической и оборонной сферах со своими партнерами, в том числе с Китаем.
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