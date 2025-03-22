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В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок" - РИА Новости, 22.03.2025
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15:10 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/mazut-2006663778.html
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок"
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок" - РИА Новости, 22.03.2025
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок"
Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет о территории около отеля "Пляжный поселок",... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T15:10:00+03:00
2025-03-22T15:10:00+03:00
происшествия
анапа
выселковский район
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет о территории около отеля "Пляжный поселок", сообщили в оперштабе Кубани. "По результатам ежедневного утреннего мониторинга 22 марта небольшие выбросы мелкой фракции мазута подтвердила команда Выселковского района. Участники ликвидации ЧС от муниципалитета работают на береговой линии около "Пляжного поселка" в Анапе", - говорится в сообщении. Команды районов убирают новые выбросы в первую очередь. После этого продолжают деликатную очистку песка от мелкой фракции мазута, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250310/volgoneft-2004117375.html
анапа
выселковский район
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происшествия, анапа, выселковский район, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Выселковский район, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок"

Оперштаб: выбросы мазута зафиксированы только на одном участке побережья Анапы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет о территории около отеля "Пляжный поселок", сообщили в оперштабе Кубани.
«
"По результатам ежедневного утреннего мониторинга 22 марта небольшие выбросы мелкой фракции мазута подтвердила команда Выселковского района. Участники ликвидации ЧС от муниципалитета работают на береговой линии около "Пляжного поселка" в Анапе", - говорится в сообщении.
Команды районов убирают новые выбросы в первую очередь. После этого продолжают деликатную очистку песка от мелкой фракции мазута, добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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ПроисшествияАнапаВыселковский районКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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