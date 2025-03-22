https://ria.ru/20250322/mazut-2006663778.html

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок"

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок" - РИА Новости, 22.03.2025

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок"

Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет о территории около отеля "Пляжный поселок",... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:10:00+03:00

2025-03-22T15:10:00+03:00

2025-03-22T15:10:00+03:00

происшествия

анапа

выселковский район

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет о территории около отеля "Пляжный поселок", сообщили в оперштабе Кубани. "По результатам ежедневного утреннего мониторинга 22 марта небольшие выбросы мелкой фракции мазута подтвердила команда Выселковского района. Участники ликвидации ЧС от муниципалитета работают на береговой линии около "Пляжного поселка" в Анапе", - говорится в сообщении. Команды районов убирают новые выбросы в первую очередь. После этого продолжают деликатную очистку песка от мелкой фракции мазута, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250310/volgoneft-2004117375.html

анапа

выселковский район

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, выселковский район, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе