В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля "Пляжный поселок"
Оперштаб: выбросы мазута зафиксированы только на одном участке побережья Анапы
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет о территории около отеля "Пляжный поселок", сообщили в оперштабе Кубани.
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"По результатам ежедневного утреннего мониторинга 22 марта небольшие выбросы мелкой фракции мазута подтвердила команда Выселковского района. Участники ликвидации ЧС от муниципалитета работают на береговой линии около "Пляжного поселка" в Анапе", - говорится в сообщении.
Команды районов убирают новые выбросы в первую очередь. После этого продолжают деликатную очистку песка от мелкой фракции мазута, добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.